Λίγο έλειψε οι Τζέριαν Γκραντ και Γουέιντ Μπόλντγουιν να πιαστούν στα… χέρια μετά το τέλος του Φενέρμπαχτσε-Παναθηναϊκός στην Τουρκία.

Ο Παναθηναϊκός έβγαλε αντίδραση στην Τουρκία κόντρα στην πολύθ φορμαρισμένη Φενέρμπαχτσε. Τα «καμπανάκια» και τα «αλέρτ» του ιδιαιτέρως εκνευρισμένοι με τους συμπατριώτες του Εργκίν Αταμάν τις προηγούμενες ημέρες έπιασαν τόπο.

Οι «πράσινοι» της τελευταίας περιόδου αντέδτρεψαν την εις βάρος τους κατάσταση, έμοιαζαν με τρένο δίχως φρένα για να σταματήσουν το 6-0 σερί των πρωταθλητών Ευρώπης. Ο αμφίβολος Κέντρικ Ναν πήρε το μπρα ντε φερ από τον Χόρτον Τάκερ (25 και 22 πόντους αντίστοιχα) σε ένα ματς που δεν έλειψαν οι κομβικές προπονητικές αποφάσεις (challenge Αταμάν) και η ένταση στο φινάλε.

Ενώ όλα έδειχναν φυσιολογικά, η κάμερα της διοργανώτριας αρχής έπιασε τους Τζέριαν Γκραντ και Γουέιντ Μπόλντγουιν στα… μαχαίρια. Οι δυο τους αντάλλαξαν μερικές κουβέντες και πριν «φουντώσει» το θέμα και πιαστούν στα χέρια, οι ψυχραιμότεροι συμπαίκτες τους μπήκαν στη μέση για να «σβήσουν τη φωτιά.»

Βέβαια η μεταξύ τους κόντρα μπορεί να βρει πάτημα και σε κάποιες δηλώσεις προ ολίγων μηνών. Ο ιδιαίτερος Γουέιντ Μπόλντγουιν με τις βαρύγδουπες ενίοτε δηλώσεις, είχε πει παραμονές του ημιτελικού του Final Four κόντρα στον Παναθηναϊκό, πως «απλά κάνει πολλά φάουλ, αυτό είναι όλο» σε ερώτηση του Skweek για το προσεχές τότε match up με έναν εκ των κορυφαίων αμυντικών της διοργάνωσης.

Σε ανύποπτη στιγμή… σπίθα δηλαδή. Ο ίδιος ο Γκραντ όταν ρβτήθηκε για την απάντηση, είπε πως «αφήνει το παιχνίδι του να μιλήσει», δίχως να το τραβήξει. Κάποιες ημέρες αργότερα και μετά τον ημιτελικό στο Αμπού Ντάμπι βέβαια, ο πρώην «ερυθρόλευκος» τα… γύρισε, τονίζοντας πως απλά «ήθελε να πιέσει καταστάσεις για να κάνει δύο γρήγορα φάουλ ο αντίπαλός του, ο οποίος είναι από τους καλύτερους στο είδος του».

Τα παραπάνω απ’ ότι φάνηκε, έπαιξαν τον ρόλο τους στο μίνι επισόδειο στην Πόλη την 16η του Δεκέμβρη που έληξε όμως γρήγορα.