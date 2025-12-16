Ο Εργκίν Αταμάν εξαπέλυσε «κεραυνούς» κατά των φιλάθλων της Φενέρ, μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού.

Ο Παναθηναϊκός έβαλε ένα «στοπ» στο αήττητο σερί των έξι παιχνιδιών για τη Φενέρμπαχτσε!

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έμεινε ψύχραιμη στο φινάλε, πήρε τη νίκη στην Τουρκία με 81-77 (16/12) και έτσι, βελτίωσε το ρεκόρ της, μετά από 16 αγωνιστικές στην Euroleague, φτάνοντας στο 10-6.

Ο Κέντρικ Ναν μπορεί να ήταν αμφίβολος, ωστόσο όχι μόνο αγωνίστηκε, αλλά ήταν και ο κορυφαίος σκόρερ για το «τριφύλλι», σταματώντας στους 25 πόντους, μαζί με 4 ασίστ και 4 κλεψίματα!

«Μεγάλο» ματς έκανε και ο Κώστας Σλούκας, ο οποίος πάτησε στο παρκέ για 25:47 και είχε 7 πόντους, 7 ασίστ και 3 ριμπάουντ. Παρ’ όλα αυτά, προκάλεσε ανησυχία στους ανθρώπους του Παναθηναϊκού, καθώς λίγο πριν το φινάλε αποσύρθηκε στον πάγκο, δείχνοντας πως έχει έντονη ενόχληση στο γόνατο.

Πάντως, ο Εργκίν Αταμάν, στις δηλώσεις του στο flash interview στην Euroleague, θέλησε να σταθεί στη συμπεριφορά των οπαδών των γηπεδούχων προς εκείνον, όντας φανερά εκνευρισμένος.

Αναλυτικά, ο Τούρκος τεχνικός ανέφερε:

«Δεν καταλαβαίνω γιατί, αλλά 10 χιλιάδες αμόρφωτοι οπαδοί της Φενέρμπαχτσε άρχισαν να βρίζουν την 87χρονη μορφωμένη μητέρα μου. Μετά από αυτό ο Θεός μας βοήθησε, οι παίκτες άρχισαν να βάζουν τα σουτ τους και παίξαμε επιθετικά στην άμυνα. Αυτό είναι, αλήθεια λυπάμαι για τα συνθήματα από αυτούς τους αμόρφωτους».