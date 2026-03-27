Η σύζυγος του Τζέριαν Γκραντ δημοσίευσε ένα Instagram Story στο οποίο φαίνεται ο παίκτης του Παναθηναϊκού να δείχνει το χτυπημένο του δάχτυλο!

Ο Παναθηναϊκός έχει δύο πολύ σοβαρά προβλήματα να διαχειριστεί ενόψει της αναμέτρησης με τη Μονακό (27/3, 21.15), καθώς οι Τζέριαν Γκραντ και Νίκος Ρογκαβόπουλος θα απουσιάσουν (κατά πάσα πιθανότητα), λόγω τραυματισμών!

Για τον Αμερικανό γκαρντ, η διάγνωση έδειξε πως έχει υποστεί ρωγμώδες κάταγμα στο 4ο μετακάρπιο του αριστερού του χεριού. Είναι αναγκασμένος να φορέσει ειδικό νάρθηκα για ένα μικρό χρονικό διάστημα και η σύζυγός του Έμιλι, τον έδειξε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram με το χέρι δεμένο.

«Πολύς κόσμος στέλνει την αγάπη και τις ευχές του. Ναι, ο Τζέριαν υπέστη κάταγμα στο δάκτυλο και θα είναι εκτός για λίγο. Αλλά χαμογελά, πάμε να πάρουμε τη νίκη απόψε ομάδα», έγραψε, ενώ μάλιστα του είπε και χαρακτηριστικά…: «Περπάτα να δουν πώς είσαι»!

Υπενθυμίζουμε ότι ακολουθεί ντέρμπι «αιωνίων» για την Stoiximan GBL τη Δευτέρα (30/3, 19.00) και η συμμετοχή τόσο του «J», όσο και του Ρογκαβόπουλου, θεωρείται αμφίβολη. Ο διεθνής φόργουορντ ταλανίζεται από θλάση.