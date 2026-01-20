Αγνώριστος Σέιμπεν Λι απ’ όταν αποχώρησε από τον Ολυμπιακό, επέστρεψε στην Τουρκία και μετακόμισε στην Εφές Αναντολού. Αναγεννημένος, απελευθερωμένος, ανεβασμένος.

Στο Λιμάνι δεν «κούμπωσε» ποτέ, δεν δικαίωσε τις απαιτήσεις. Δεν ταίριαξε ποτέ στο σύστημα του Γιώργου Μπαρτζώκα και του Ολυμπιακού, ούτε και η ομάδα βέβαια στις δικές του αρετές.

Ο Σέιμπεν Λι ήρθε στον Πειραιά με πολλές περγαμηνές αλλά… είδε και απήλθε. Με την ταμπέλα του φιλότιμου μεν αφού δεν δημιούργησε κάποιο πρόβλημα. Όχι εκείνη του αδιάφορου αλλά δεν άφησε και κανένα κενό η απουσία του δα. Όχι με τον ρόλο και την συμβολή που (δεν) είχε σε μία πολυπρόσωπη backcourt γραμμή.

Η ιστορία πάντως απ’ όταν μετακινήθηκε στην προβληματική βέβαια Εφές είναι τελείως διαφορετική. Με αποκορύφωμα το πρώτο ημίχρονο που έκανε στη Σόφια απέναντι στην πρωτοπόρο Χάποελ Τελ Αβίβ (15-6).

Ο πρώην άσος των «ερυθρολεύκων» έβαλε 15 πόντους σε 12′ με 3/5 δίποντα και 3/3 τρίποντα στην ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη, κατεβάζοντας και δύο ριμπάουντ ενώ είχε και μία ασίστ για κανένα λάθος. Όλα αυτά απέναντι σε μία ισχυρή και ιδιατέρως ακριβή περιφερειακή γραμμή της Χάποελ.

Παρουσία που δεν ήταν «φωτοβολίδα» αλλά μάλλον το φυσικό επακόλουθο μίας τάσης και μιας ανοδικής πορείας που περιλαμβάνει 19 πόντους με την Αρμάνι την 21η αγωνιστική και 17 με την Παρί στο ευρωπαϊκό του ντεμπούτο με την Εφές.

Εν τέλει οι 20 πόντοι του Σέιμπεν Λι (4/9 διπ., 3/4 τριπ.) δεν ήταν αρκετοί για τους Τούρκους που σκόραραν μόλις 23 πόντους στο δεύτερο μέρος και υπέστησαν μία ακόμα ήττα. Περιορίστηκε και ο Αμερικανός πρώην «ερυθρόλευκος» στο δεύτερο μέρος από την άμυνα των Ισραηλινών που έσπαγε… κόκκαλα.