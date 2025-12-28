Ο Ολυμπιακός έχει «κυκλώσει» την περίπτωση του Ταϊρίκ Τζόουνς, που παλαιότερα είχε μία παρεξήγηση με τον Γιώργο Μπαρτζώκα. Γιατί ο Αμερικανός σέντερ είναι «ανεπιθύμητος» στην Παρτιζάν;

Όλα δείχνουν ότι ο Ολυμπιακός «κλείδωσε» τον μεγάλο του στόχο για τη θέση «5»! Το όνομα αυτού: Ταϊρίκ Τζόουνς.

Ο Αμερικανός σέντερ μοιάζει να είναι «ανεπιθύμητος» στην Παρτιζάν, καθώς η κατάσταση έχει «ξεφύγει» στην ομάδα του Βελιγραδίου.

🚨 New changes among the black-and-whites, THREE players on the transfer list? 😮



According to MeridianSport, Partizan are actively working on resolving their situation – Jabari Parker, Sterling Brown, and Tyrique Jones are free to choose a new destination, while the Belgrade… pic.twitter.com/xmASFwd3N0 — TeleSport.rs (@TelesportRS) December 28, 2025

Αυτό έχει γίνει, εξαιτίας της αναταραχής που έχει συμβεί, λόγω της αποχώρησης του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Από τότε, οι φίλοι της Παρτιζαν έχουν βάλει στο… μάτι τους μερικούς παίκτες της ομάδας, με τον Ταϊρίκ Τζόουνς να είναι ένας εξ αυτών.

Το συμβόλαιό του λήγει το επερχόμενο καλοκαίρι, όμως, όλα δείχνουν ότι θα πει «αντίο». Στο ματς με την Μπάγερν Μονάχου (04/12, 94-85), άκουγε αποδοκιμασίες σε κάθε προσπάθειά του!

Tyrique Jones' future at Partizan is uncertain after recent tension with local fans 😤



The Greek powerhouse is reportedly already keeping an eye on him:https://t.co/wDWPYlJyYK — BasketNews (@BasketNews_com) December 28, 2025

Ωστόσο, το «κερασάκι» στην τούρτα ήρθε στη «βαριά» ήττα της Παρτιζάν απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ (26/12, 87-112), καθώς «αρπάχτηκε» με τους οπαδούς και τους κάλεσε να κατέβουν στο παρκέ!

Επομένως, είναι ξεκάθαρο, πως οι δύο πλευρές δύσκολα θα κολλήσουν ξανά το… γυαλί στις σχέσεις τους. Για την ιστορία, τη φετινή σεζόν μετράει 23:28 λεπτά συμμετοχής, ενώ έχει 10.8 πόντους και 6.1 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε 16 παιχνίδια στη Euroleague.

Η παρεξήγηση με τον Μπαρτζώκα

Πριν από περίπου έναν χρόνο ο Ταϊρίκ Τζόουνς είχε μία παρεξήγηση με τον Γιώργο Μπαρτζώκα. Τότε, η Παρτιζάν είχε φιλοξενήσει τον Ολυμπιακό σε ένα ματς που είχε ένταση στο φινάλε.

Όπως είχε πει ο Έλληνας τεχνικός αργότερα στις δηλώσεις του, ένας βοηθός του Ζέλικο Ομπράντοβιτς τούς έβριζε και αντάλλαξαν κάποιες κουβέντες. Ο Ταϊρίκ Τζόουνς είδε αυτήν την αναταραχή και πήγε να υπερασπιστεί την ομάδα του στον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Αναλυτικά, τι είχε πει ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

«Είναι θέμα της EuroLeague, ένας συνεργάτης του Ομπράντοβιτς μας έβριζε από τον πάγκο σε όλο το ματς και ανταλλάξαμε κάποιες κουβέντες, οπότε μετά ο Ταϊρίκ Τζόουνς επιτέθηκε σε μένα. Μετά ένας οπαδός από την εξέδρα κατέβηκε και με έσπρωξε, δεν είναι δική μου δουλειά, είναι ευθύνη άλλων».

Παρτιζάν Vs. Ολυμπιακός: Άναψαν τα αίματα στο φινάλε (vid) Η διατάραξη της ομαλής ολοκλήρωσης του αγώνα μεταξύ της Παρτιζάν και του Ολυμπιακού απειλήθηκε στο φινάλε.

Ωστόσο, το θέμα δεν πήρε μεγαλύτερη έκταση με τον Αμερικανό σέντερ να ρίχνει… νερό στη φωτιά για τα καλά με τις δηλώσεις του στο «BasketNews».

Κι αυτό, γιατί τόνισε ότι οποιαδήποτε παρεξήγηση έγινε ανήκει στο παρελθόν, ενώ δεν ήταν τίποτα σοβαρό. Το τι θα συμβεί στο τέλος θα το μάθουμε πολύ σύντομα, μιας και η μεταγραφή του θα πρέπει να έχει «κλείσει» μέχρι τις 5 Γενάρη.

Αναλυτικά, τι είχε πει ο Ταϊρίκ Τζόουνς:

«Δεν ήταν κάτι, αλήθεια. Όπως είπε και ο Μπαρτζώκας, αντάλλαξε κάποιες κουβέντες με έναν από τους προπονητές μας. Και δε μου άρεσε αυτό που γινόταν, γιατί αν δείτε το βίντεο, κάπως τον σπρώχνει. Θα έλεγα απλά πως το έκανε αυτό σε έναν από τους καλύτερους τύπους. Ό,τι έγινε μετά από αυτό έγινε, αλλά δεν ήταν κάτι σοβαρό».