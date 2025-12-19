Κανένας δημοσιογράφος δεν πήγε στη συνέντευξη Τύπου του Βασίλη Σπανούλη, με τον Έλληνα τεχνικό να αντιδράει με πολύ χιούμορ!

Η Μονακό είχε ένα «ήσυχο» βράδυ απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου (19/20, 103-77) και έφτασε τις 10 νίκες στη Euroleague. Σε ένα ματς, όπου οι Μονεγάσκοι «ξέσπασαν», καθώς ήταν σε ένα άσχημο «φεγγάρι». Μετρούσαν δύο συνεχόμενες ήττες, αλλά μπόρεσαν να βάλουν ένα «στοπ» στη 17η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης περίμενε μία… έκπληξη τον Βασίλη Σπανούλη. Κανένας δημοσιογράφος δεν πήγε στη συνέντευξη Tύπου!

Σε ένα γεγονός, που το βλέπουμε ξανά στη διοργάνωση, καθώς είχε συμβεί και στον Πέδρο Μαρτίνεθ πριν από λίγες εβδομάδες.

Μπορεί κανείς να μην ήταν στην αίθουσα, αλλά ο Έλληνας τεχνικός δεν… έχασε το χιούμορ.

Με το που είδε πως κανένας δημοσιογράφος δεν ήταν «παρών» αποφάσισε να καλησπερίσει τον… κανένα. Μετέπειτα τόνισε πως ποτέ στη ζωή του δεν έχει δει κάτι παρόμοιο, ενώ στη συνέχεια σηκώθηκε και έφυγε, αφού δεν υπήρχε κάποιος να του κάνει ερωτήσεις.

Αναλυτικά, τι είπε ο Βασίλης Σπανούλης:

«Καλησπέρα στον κανένα. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Για πρώτη φορά στη ζωή μου δεν υπάρχει ούτε ένας δημοσιογράφος. Έτσι, συγχαρητήρια στην ομάδα μου για τη νίκη».

Δείτε στο παρακάτω βίντεο η «καλησπέρα» του Βασίλη Σπανούλη: