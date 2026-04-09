Ο Ολυμπιακός είχε ακόμα απόθεμα στο ντεπόζιτο και το μετουσίωσε σε σημαντικό «διπλό» στην Σόφια κόντρα στη Χάποελ, που τον έφερε αγκαλιά με την κατάληψη της κορυφής της κανονικής διάρκειας της Euroleague για μία ακόμα σεζόν.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας που εξήρε την ατομική ποιότητα των παικτών του κάνοντας αναφορά και στον Μουστάφα Φαλ στις δηλώσεις του στη flash interview, έχει συνηθίσει να απαντά σε ένα… τσουβάλι ερωτήσεων στον Πειραιά. Τα πράγματα όμως στο εξωτερικό δεν είναι τα ίδια. Και ιδίως αυτό που αντίκρυση στην αίθουσα Τύπου της Sofia Arena.

Ο Έλληνας τεχνικός βλέποντας μια αίθουσα με άδεια καθίσματα, θεώρησε πως οι δημοσιογράφοι βρίσκονται στη μεικτή ζώνη. Αμέλησε όμως προς στιγμήντο γεγονός πως οι Ισραηλινοί αγωνίζονται σε ουδέτερη έδρα. Και συνεπώς η προσέλευση στην συνέντευξη Τύπου είναι (σχεδόν) μηδενική.

Αφού λοιπόν ρώτησε τον υπέυθυνο Τύπου της Χάποελ αν είναι οι υπόλοιποι έξω, δείχνοντας πρόθεση να περιμένει, μάλλον χάρηκε για το γεγονός πως είχε μονάχα να κάνει την τοποθέτησή του. Αν και πάντοτε αντιμετωπίζει με ιδιαίτερο σεβασμό τους συναδέλφους και αντίστοιχες καταστάσεις, απαντώντας πάντοτε σε κάθε ερώτηση μακροσκελώς σε όποιο γήπεδο κι αν βρίσκεται. Και ανεξαρτήτως αποτελέσματος.