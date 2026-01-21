Θεωρείται ένας από τους πιο αγαπητούς ξένους ever στην «ερυθρόλευκη» μπασκετική ιστορία. Ο… σεφ Άλεκ Πίτερς στους Betarades για το «σημάδι» που θέλει να αφήσει στον Πειραιά.

Ο Άλεκ Πίτερς είναι πάντα εκεί, έτοιμος και συνεπής για τον Ολυμπιακό. Αξιόλογος εντός και εκτός παρκέ. Κάτι που εκτιμά ο κόσμος της ομάδας.

Σεβάσμιος ως προς τον αντίπαλο, υπόδειγμα επαγγελματία. Η επιστροφή του Σάσα Βεζένκοφ στο Λιμάνι, περιόρισε τον χρόνο συμμετοχής και τον ρόλο ενός εκ των κορυφαίων σουτέρ που έχει δει ποτέ η λίγκα. Κι όλα αυτά μετά από breakout σεζόν του.

Στον Πειραιά και τον Ολυμπιακό όμως ο Άλεκ Πίτερς ταίριαξε, βρήκε την… Ιθάκη του. Το λιμάνι του. Από τους πιο αδικημένους βάσει δυνατοτήτων παίκτες της Ευρωλίγκα, ένεκα των συνθηκών. «Στρατιώτης» με τα όλα του, λίρα εκατό πίσω από τα 6,75μ., απ’ όπου σουτάρει με το απίστευτο 46,5%. Τρίτος στην all-time λίστα της διοργάνωσης, πρώτος με πάνω από 200 παιχνίδια.

Το… μπαζούκα με την ευγενική καρδιά που έχει «ριζώσει» στον Πειραιά. Ο Άλεκ Πίτερς ήταν «παρών» στην 5άδα που εκτόξευσε την απόσταση του Ολυμπιακού από την Μακάμπι το βράδυ της Τρίτης (20/1) στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Οι Πειραιώτες έτρεξαν επιμέρους 31-10 στη δεύτερη περίοδο, όπου και προσέγγισαν το τέλειο. Θύμισαν την ομάδα που θαύμασε η Ευρώπη τα προηγούμενα χρόνια αλλά δεν είχαν διάρκεια. Κάτι που εκνεύρισε και τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Ο παρολίγον διψήφιος (9 πόντοι, 4 ριμπάουντ και μία ασίστ) Άλεκ Πίτερς μπορεί να μην δοκίμασε τρίποντο, που είναι βούτυρο στο ψωμί του, απέναντι στους Ισραηλινούς αλλά έκανε ξανά τη δουλειά του. Όπως συμβαίνει κάθε φορά που του ζητείται.

Μετά το τέλος του αγώνα, στάθηκε απέναντι από την κάμερα των Betarades και αναφέρθηκε στο επιχειρηματικό του… άνοιγμα με το εστιατόριο στο Μικρολίμανο και τον λόγο που αυτό συνέβη μεταξύ άλλων.

Ως προς τη νωρίτερη ώρα έναρξης του ματς με την Μακάμπι λόγω ποδοσφαίρου και την δίωρη μετατόπισή της, βρήκε σαφέστατα σύμφωνο τον Αμειρκανό «σνάιπερ».

«Ναι, είναι το καλύτερο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε. Πραγματικά. Η ώρα που παίξαμε, 19:00 ή 19:30 δεν θυμάμαι ποια ήταν, συμβάλει σε μεγαλύτερα επίπεδα ενέργειας αλλά και απόδοσης. Βέβαια είμαστε επαγγελματίες και ακολουθούμε τους κανόνες και τις τάσεις. Απόψε δεν θα έλεγα ότι φάνηκε τόσο περίεργο αλλά εύχομαι να ήταν αυτό το σύνηθες, αλήθεια.»

Αναφορικά με την εμπειρία που έζησε, μπαίνοντας στην κουζίνα την Κυριακή (18/1) για να βοηθήσει και να ετοιμάσει φαγητό για τους πελάτες, είπε πως… «Ειλικρινά, είναι κάτι που αγαπώ πολύ να κάνω. Νομίζω ότι όλοι εκεί κάνουν εξαιρετική δουλειά και θαυμάζω την προσοχή στη λεπτομέρεια και τη δουλειά που ρίχνουν. Εκείνοι είναι που το ‘τρέχουν’ όταν εγώ δεν είμαι εκεί. Και προφανώς δεν βρίσκομαι εκεί συχνά. Οπότε είναι ωραίο να είμαι μέρος όλου αυτού έστω και για μία μέρα. Πιστεύω ότι ο καθένας θα έπρεπε να δοκιμάσει να κάνει κάτι τέτοιο.»

Στα αγωνιστικά, ξεχώρισε την απόδοση στο 2ο δεκάλεπτο ο Άλεκ Πίτερς αλλά και την απαιτούμενη διάρκεια που δεν υπήρχε για να φτάσει ο Ολυμπιακός κοντά σε αυτό που θέλει. «Νομίζω ότι το δεύτερο δεκάλεπτο ήταν η ομάδα που θέλουμε να δείχνουμε. Το πρώτο δεκάλεπτο δεν είχε την αμυντική επίδοση που θέλουμε να έχουμε και το ξεκίνημα του αγώνα δεν είχαμε την ενέργεια που χρειαζόταν. Αλλά η απόδοσή μας στο δεύτερο δεκάλεπτο ήταν σίγουρα κάτι που πρέπει να σκεφτούμε και να το επαναλάβουμε, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Σίγουρα απομακρυνθήκαμε από αυτό στη συνέχεια.

Νομίζω ότι το δεύτερο μισό της σεζόν αποκαλύπτει πολλά για τις ομάδες. Αρχίζει να υπάρχει διαχωρισμός ανάμεσα στις ομάδες που θέλουν να κερδίζουν τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο και σε εκείνες που είναι πραγματικά χτισμένες για πορείες στα playoffs. Την ξέρουμε αυτή τη διαφορά, το έχουμε κάνει στο παρελθόν. Ξέρουμε ότι αυτή η απαιτητική περίοδος είναι κρίσιμη για να πάρουμε όσο το δυνατόν περισσότερες νίκες και να προετοιμαστούμε για το τέλος της σεζόν. Και ελπίζουμε να μας απασχολεί μόνο η κατάταξη και όχι το αν θα μπούμε στα playoffs.»

Για μία ακόμα φορά κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο «Αλέκος» άκουσε το όνομά του από το ερυθρόλευκο κοινό που γέμισε το ΣΕΦ πριν την ποδοσφαιρική «μάχη». Μία σχέση εκτίμησης, αμφίδρομη.

«Άνοιξα ένα εστιατόριο εδώ για κάποιο λόγο. Δεν ήταν μία ενέργεια, ξέρεις, ούτε για μένα ούτε μόνο για την ομάδα ή το μπάσκετ. Το έκανα επειδή οι άνθρωποι εδώ με αγαπούν και με στηρίζουν, και το κάνουν εδώ και σχεδόν τέσσερα χρόνια. Αυτός είναι ο τρόπος μου, ανεξάρτητα από το πόσο καιρό θα μείνω εδώ, είτε για λίγους μήνες ακόμα είτε για περισσότερα χρόνια. Να αφήσω το αποτύπωμά μου και να αφήσω κάτι για να το απολαμβάνουν, ακόμα κι όταν δεν θα είμαι εδώ.»

Νομίζω ότι όλοι προσπαθούμε να χτίσουμε μια παρακαταθήκη για τον εαυτό μας και την οικογένειά μας. Για μένα, έχει να κάνει με τους διαφορετικούς τρόπους που μπορώ να φέρω χαρά στις ζωές των ανθρώπων γύρω μου. Και το μπάσκετ είναι σίγουρα ένας από αυτούς τους τρόπους. Θα είναι πάντα η βασική προτεραιότητα στη ζωή μου και για την οικογένειά μου επίσης. Γι’ αυτό είμαστε εδώ και γι’ αυτό ζούμε εδώ. Αλλά αν μπορούμε να συνεχίσουμε να βρίσκουμε τρόπους και ανθρώπους που μπορούν να αναλάβουν και να ‘τρέχουν’ αυτά τα πράγματα όσο εγώ παίζω μπάσκετ, τότε ξέρεις ότι κάνεις κάτι καλό. Και ότι φέρνεις χαρά στις ζωές πολλών ανθρώπων που είναι για μένα το ζητούμενο.»