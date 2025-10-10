Κρύο αίμα, παγωμένο ρέει στις φλέβες του Κέντρικ Ναν και το απέδειξε για μία ακόμα φορά. Τρίτη απ’ όταν έχει συστηθεί στη Euroleague.

Όταν τα γάλατα σφίγγουν και η θηλιά στη ζώνη πιέζει όλο και περισσότερο, η άμμος στην κλεψύδρα αδειάζει και η μπάλα ζυγίζει το βάρος της σε χρυσό, χρειάζεσαι έναν παίκτη σαν τον Κέντρικ Ναν. Ή τον ίδιο τον Κέντρικ Ναν.

Ο Αμερικανός σταρ του Παναθηναϊκού «φώναζε» σε όλο το ματς με την Μπασκόνια πως θα φύγει με το κεφάλι ψηλά από την Fernando Buesa Arena, όπως και έγινε. Το πήρε πάνω του (3οπ.) και έβγαλε τα κάστανα από τη φωτιά. Ο 30άρης για πρώτη φορά φέτος Κέντρικ Ναν, έβγαλε τον Παναθηναϊκό από τη δύσκολη θέση αν και το αποτέλεσμα αυτό καθ’ αυτό, δεν ήταν αρκετό για να «γλυκάνει» τον Εργκίν Αταμάν.

Ο MVP της κανονικής διάρκειας της περισμένης σεζόν επέστρεψε στις εργοστασιακές του ρυθμίσες, φορτώνοντας με συνέπεια το αντίπαλο καλάθι. Ο K-Nunn ήταν ασταμάτητος στη Χώρα των Βάσκων. Αλλά και ο άνθρωπος της τελευταίας στιγμής, ο απο μηχανής θεός.

Με το ρολόι να έχει σταματήσει στα 4”, ο Κέντρικ Ναν καθάρισε. Πήρε την μπάλα από την επαναφορά του Τζέριαν Γκραντ και ενώ ήξεραν όλοι τι θα συμβεί, τίποτα δεν μπόρεσε να τον περιορίσει. Ακόμα και με double team, ο clutch Κέντρικ Ναν βήκε από τα σκριν, είδε καθαρά και το… έσταξε για το 86-84.

Η αφιλόξενη για τον Παναθηναϊκό Βιτόρια έγινε… δική του παρά τα «καρδιοχτύπια» Ο σαφώς πιο συγκροτημένος και ποιοτικός Παναθηναϊκός «έλυσε τα μάγια» στη Χώρα των Βάσκων, ακόμα κι αν χρειάστηκε τον Κέντρικ Ναν σε νεκρό χρόνο.

Αυτή δεν ήταν η πρώτη σορά σε επίπεδο Euroleague που ο Παναθηναϊκός έφυγε από το παρκέ ως νικητής με buzzer beater του Κέντρικ Ναν. Σουτ νίκης δηλαδή σε νεκρό χρόνο.

Το έχει ξανακάνει…

Προς το τέλος της σεζόν της στέψης για 7η φορά, ο Παναθηναϊκός χρειάστηκε να κάνει έναν πολύ καλό δεύτερο γύρο για να πανηγυρίσει, πετυχαίνοντας νίκες ακόμα και με… μισό μηδέν όπως λένε στο ποδόσφαιρο. Σαν αυτή που είχαν πετύχει οι «πράσινοι» στη Μπολόνια πριν ακόμα ο αλέκτωρ λαλίσει τρεις και τέσσερις και επτά φορές.

Πανομοιότυπη η κατάσταση, «φτυστός» ο τρόπος με τον οποίο πανηγύρισε το επίτευγμά του ο Κέντρικ Ναν σε ένα αγχωτικό «διπλό» που άνοιξε τον δρόμο για το πλεονέκτημα της έδρας και στη συνέχεια την κατάκτηση της κορυφής της Ευρώπης.

Με το ρολόι στο μηδέν (σχεδόν) και τον Κέντρικ Ναν απόλυτο πρωταγωνιστή, χωμένο στις αγκαλιές τον συμπαικτών του, είχε βρει τον κόσμο του Παναθηναϊκού, το τέλος του δραματικού αγώνα κανονικής διάρκειας με τη Φενέρμπαχτσε μερικούς μήνες πίσω. Ο Ναν είπε «ευχαριστώ» στο δώρο του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, έβαλε τη βολή που έπρεπε και έχασε από πρόθεση τη δεύτερη, για να καθορίσει εκ νέου την τύχη ενός ματς.

Φυσικά έχουν υπάρξει κι άλλες περιπτώσεις απ’ όταν πάτησε το πόδι στην Ελλάδα, που συνέβαλεμ, ανέλαβε την ευθύνη και δικαιώθηκε. Η ειδοποιός διαφορά ωστόσο εν προκειμένω, είναι το τελεσίδικο της κατάστασης, τα παιχνίδια που είχε τον τελευταίο λόγο και ο Παναθηναϊκός το ευχαριστήθηκε.