Ο σαφώς πιο συγκροτημένος και ποιοτικός Παναθηναϊκός «έλυσε τα μάγια» στη Χώρα των Βάσκων, ακόμα κι αν χρειάστηκε τον Κέντρικ Ναν σε νεκρό χρόνο.

Κακή παρένθεση επταετίας ήταν και πάει, πέρασε για τον Παναθηναϊκό. Οι αναμφισβήτητα ανώτεροι ως προς τις ατομικές τους αρετές αλλά και τακτικά δομημένοι «πράσινοι», επιβεβαίωσαν στη Βιτόρια την ταμπέλα του φαβορί που έφεραν. Παρά τα… εγκεφαλικά που μοίρασαν στους φίλους τους πριν ακουστεί η «χοντρή κυρία» και ο Κέντρικ Ναν καθαρίσει την μπουγάδα.

Ο Παναθηναίκός πήγε στην εμβληματική Fernando Buesa Arena έχοντας αφήσει μια δουλειά στη μέση εδώ και πολλά χρόνια. Άλλη αναβολή δεν έπαιρνε. Οι επτά φορές πρωταθλητές Ευρώπης με το πιο γεμάτο ρόστερ και μοναδική απουσία αυτή του Ματίας Λεσόρ σταμάτησαν έπειτα από αρκετές ανεπιτυχείς προσπάθειες το αρνητικό σερί στο οποίο βρίσκονταν θεατές.

Η μπασκετική Βιτόρια έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια ως προορισμός παγίδα για τον Παναθηναϊκό που είναι φέτος όμως πολύ καλύτερος από την Μπασκόνια. Και στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα το έδειξε. Επιστροφή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις για τον Κέντρικ Ναν και το πρώτο «διπλό» για το «τριφύλλι», είναι γεγονός. Στην πρώτη απόπειρα μακριά από το ΟΑΚΑ, νυν Telekom Center, ο Παναθηναϊκός μαζί με τη νίκη, κέρδισε και την απαραίτητη ηρεμία και πίστωση χρόνου πριν το πρώτο ντέρμπι της σεζόν.

.@Paobcgr get it done at the DEATH to come away with a valuable road win! #EveryGameMatters pic.twitter.com/aKvowQDuN8 — EuroLeague (@EuroLeague) October 9, 2025

Απέναντι στην πολύ ενθουσιώδη στο βαθμό της άναρχης Μπασκόνια, ο Παναθηναϊκός ήταν πιο aggresive συγκρητικά με τα προηγούμενα παιχνίδια του στη Euroleague μέχρι να έρθει η τελευταία περίοδος, βάζοντας θετικό πρόσημο μπροστά από το ρεκόρ του.

Αν και έκανε τα εύκολα δύσκολα στο φινάλε, το σύνολο του Εργκίν Αταμάν επιβεβαίωσε την ανωτερότητά του για να βάλει μία άνω τελεία στην 7ετή «λειψανδρία» στη Χώρα των Βάσκων. Τόσα χρόνια είχε να πανηγυρίσει σε αυτό το γήπεδο.

Για να αναλογιστεί κανείς του λόγου το αληθές, αρκεί μία υπενθύμιση σε όσους απάρτιζαν εκείνη την ομάδα. Από τον Μάικ Τζέιμς, στον Φελντέιν, τον Καλάθη, τον Κένι Γκέιμπριελ – όχι τον Γουένιεν – και τον Γιάννη Μπορούση που έχει «γράψει» τα δικά του χιλιόμετρα στην Μπασκόνια. Όποια ονομασία κι αν τη συντρόφευε στο παρελθόν.

Η ανομβρία πέρασε παρά τη συνεχή παρότρυνση του Γκαλμπιάτι και την ύστατη προσπάθεια των Βάσκων. Αποδόθηκε δικαιοσύνη, δια χειρός του 30άρη Κέντρικ Ναν φυσικά.

2025-26 84-86

2024-25 91-77

2023-24 75-73

2022-23 95-90

2021-22 81-79

2020-21 93-72

2018-19 86-77

2017-18 85-84

2016-17 63-72