Ο Εργκίν Αταμάν βρέθηκε στο επίκεντρο τις τελευταίες ώρες με τους φίλους της Μακάμπι να τον υποδέχονται με ύβρεις και τον ίδιο να μην… μασάει τα λόγια του. Το χρονικό της κόντρας.

Σάλος έχει προκληθεί τις τελευταίες ώρες με τον Εργκίν Αταμάν και την αντίδρασή του στη δράση των Ισραηλινών «φίλων» της Μακάμπι, βρισκόμενος σε πρώτο πλάνο με τις δηλώσεις του. Μία… κολόνια που κρατάει αρκετούς μήνες όπως υπενθυμίζει το Ole.

Ο ελλιπής στο Τελ Αβίβ Παναθηναϊκός «φλέρταρε» με το διπλό και την τέλεια «διαβολοβδομάδα» μέχρι τα τελευταία δευτερόλεπτα της 24ης αγωνιστικής. Πλην όμως οι «πράσινοι» απώλεσαν τις ευκαιρίες που τους παρουσιάστηκαν και δημιούργησαν μέσα από τον αμυντικό τους προσανατολοισμό.

Το «τριφύλλι» είχε την ευκαιρία να συνδυάσει την επιστροφή μιας ελληνικής ομάδας στο Ισραήλ με μία σημαντική νίκη για την οικονομία της λίγκας, όμως Σλούκας, Γκραντ και οι υπόλοιποι βρήκαν σίδερο. Η Μακάμπι του Κάτας που παρουσιάζει βελτιωμένο πρόσωπο τον τελευταίο 1μιση μήνα και «καθρεφτίζεται» αυτό και στα αποτελέσματα της στο τέλος του 2025, άντεξε στην… σκυλομαχία και έριξε με το αποτέλεσμα αυτό κι άλλο «λάδι στην φωτιά» που υπάρχει ανάμεσα σε (Ισραηλινούς) υποστηρικτές της και τον Εργκίν Αταμάν.

Μία «εστία» που καίει εδώ και ενάμιση χρόνο. Και στην οποία σαφώς και υπάρχουν πολιτικά κίνητρα που την «φουντώνουν» για να φτάσουμε στο σημείο εκατοντάδες οπαδοί της Μακάμπι να περιμένουν την αποστολή στο γήπεδο αλλά και μετά στο… φεύγα για να «ξεπροβοδίσουν» τον Αταμάν με ύβρεις και χειρονομίες.

Το Ole υπενθυμίζει τις ρίζες αυτής καθώς και την ατάκα-ενθύμηση του Τούρκου τεχνικού στη συνέντευξη Τύπου αφού είχε δείξει την ενόχλησή του για την ανοχή όλων των αρμοδίων.

Όταν ξεκίνησαν όλα

Flashback στην επεισοδιακή σειρά των προημιτελικών του 2024. Ο Παναθηναϊκός πήρε το πλεονέκτημα έδρας στο «νήμα» και οι Ισραηλινοί έτρεξαν και πρόλαβαν τα playoffs για να διασταυρωθούν στην post season με φόντο μία θέση στο Final Four της Γερμανίας, όπου και θριάμβευσε το «τριφύλλι».

Ο «κακός δαίμονας» του Παναθηναϊκού στην κανονική διάρκεια όπου τον κέρδισε δυο φορές, πήγε στο ΟΑΚΑ και έκανε break με το… καλημέρα, δημιούργώντας ένα αίσθημα «παγωμάρας». Ο Παναθηναϊκός που ονειρευόταν Final Four και χτίστηκε γι’ αυτό στην πρώτη σεζόν της αναγέννησης, είδε την Μακάμπι να κλονίζει τις φιλοδοξίες του. Όχι όμως και του Εργκίν Αταμάν που έριξε την αξέχαστη «βόμβα» στη συνέντευξη Τύπου περί αποχώρησης αν η ομάδα του δεν προκριθεί. Μία φράση που συσπείρωσε τους πάντες όπως αποδείχθηκε.

Η ατάκα που θυμήθηκε ο Αταμάν και εκνευρίστηκε: Πως αντέδρασε προς τους φίλους της Μακάμπι; (video) Ο Εργκίν Αταμάν απάντησε στους φίλους της Μακάμπι με τον χαρακτηριστικό του πανηγυρισμό ενώ αποχώρησε κακήν κακώς από την αίθουσα της συνέντευξης Τύπου.

Λίγες στιγμές νωρίτερα βέβαια είχε βάλει κατά της διαιτησίας. «Όλα ήταν εναντίον μας σήμερα», είχε πει ο Εργκίν Αταμάν, τονίζοντας πως οι διαιτητές έδωσαν δύο γελοιά φάουλ στον Μπόλντγουιν και έφερε στο φως την στιχομυθία με τον διαιτητή που τον χρέωσε τεχνική ποινή αφού παραπονέθηκε. Μεταξύ άλλων είχε θίξει ζήτημα… δικαιοσύνης στη flash interview νωρίτερα μετά το Game 1.

«Είναι γελοία τα φάουλ που δόθηκαν υπέρ του Μπάλντγουϊν, δεν καταλαβαίνω, δεν είναι δίκαιο για το μπάσκετ να δίνεις έξι πόντους για τον Μπόλντγουϊν σε αυτή τη θέση. Δεν είναι δίκαιο…».

Ακολούθησε μία «καυστική» ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός που προστάτεψε τον προπονητή της και διαμαρτυρήθηκε στην Ευρωλίγκα για τη διαιτησία των Μπολτάουζερ, Γκαρθία και Κόλιενσιτς.

«Γίναμε μάρτυρες μιας «καταδρομικής επιχείρησης» βγαλμένης από τις αλήστου μνήμης «σφαγές» που έχουμε υποστεί επί ημερών του Τζόρντι Μπερτομέου», έγραφε η ανακοίνωση… καταπέλτης, θίγοντας μάλιστα και το πολιτικό ζήτημα.

«Ο χώρος του αθλητισμού δεν πρέπει επουδενί να χρησιμοποιείται για την επούλωση πληγών και καταστάσεων που περνούν οι λαοί και είναι δεδομένο πως το μπάσκετ πρέπει πάντα να μένει μακριά από όλα αυτά.»

Μέσα σε κλίμα τεταμένο και λίγες ώρες αργότερα παραμονές του Game 2 όπου οι «πράσινοι» κατάπιαν την Μακάμπι και ισοφάρισαν (1-1) τη σειρά, ο Εργκίν Αταμάν αρνήθηκε να μιλήσει σε Ισραηλινό δημοσιογράφο σύμφωνα με την NOVA. Ζητώντας του μάλιστα να περάσει εκτός αρένας.

‘Εκρηξη Αταμάν στο Τελ Αβίβ αναφέροντας και το NBA: «Αυτό δεν είναι μπάσκετ…» Την απογοήτευσή του για τις συνθήκες που διεξήχθη η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού στο Τελ Αβίβ κόντρα στη Μακάμπι, έδειξε ο Εργκίν Αταμάν με τις δηλώσεις του.

Αντίθετα, στάθηκε μπροστά στα ελληνικά Media και αναφέρθηκε εκτενώς με βίντεο για τις φάσεις που θεωρούσε πως αδικήθηκε ο Παναθηναϊκός στο πρώτο ματς της σειράς. Όλα αυτά στην Media Day του Game 2.

«Αυτό το ματς δεν ήταν καθαρό», σημείωσε και άρχισε ο Τούρκος τεχνικός να δείχνει βίντεο με τα παράπονά του στους Έλληνες δημοσιογράφους και πρόσθεσε μετά τις φάσεις που έδειξε πως ο Παναθηναϊκός είναι καλύτερη ομάδα από την Μακάμπι και… «Πολλές φορές είχαμε την ευκαιρία να καθαρίσουμε το παιχνίδι, αλλά με αυτά τα γελοία σφυρίγματα και τα δικά μας λάθη και τις άστοχες βολές, χάσαμε το παιχνίδι.Το 0-1 δεν έχει καμία σημασία. Θα κερδίσουμε τη σειρά. Μόνο αυτό θέλω να πω.»

Την επομένη, ανήμερα του Game 2 όπου οι «πράσινοι» κυριάρχησαν, η Ευρωλίγκα πέρασε στην αντεπίθεση. Η διοργανώτρια αρχή εξέδωσε ανακοίνωση για τις διαμαρτυρίες του Παναθηναϊκού και του Εργκίν Αταμάν τις προηγούμενες ώρες, ενώ κάποιες ημέρες αργότερα ήρθε και το χρηματικό πρόστιμο.

«Τέτοιες δηλώσεις έρχονται σε πλήρη αντίφαση με την κοινή δήλωση που έγινε πριν από μερικές ημέρες και δημιουργούν αχρείαστη και αδικαιολόγητη σύγκρουση…

Οι δηλώσεις του κόουτς Αταμάν είναι σκόπιμα παραπλανητικές και εσφαλμένες -δίνουν ανακριβή ανάλυση του παιχνιδιού και ενός προσεκτικά επιλεγμένου αριθμού παιχνιδιών προσπαθώντας να αμφισβητήσει το έργο και την ακεραιότητα των υπαλλήλων και να ασκήσουν επιπλέον πίεση σε αυτούς και στη διοργάνωση του πρωταθλήματος- προσπάθειες που προφανώς δεν θα πετύχουν τους στόχους τους.»

«Εγώ είμαι ειρηνιστής…»

Ο Παναθηναϊκός λίγες ώρες αργότερα πάτησε την Μακάμπι στο παρκέ όμως το κλίμα αντί να ηρεμήσει, «δυναμιτίστηκε» ακόμα περισσότερο. Πώς;

Ένα επεισόδιο που έγινε στον χώρο των αποδυτηρίων ενώ βρισκόταν ο Αταμάν δίπλα από τη flash interview, έκανε ακόμα πιο έντονα τα πνεύματα.

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με όσα είπε αργότερα ο προπονητής του Παναθηναϊκού στη συνένετευξη Τύπου, κάποιος από πλευράς Μακάμπι χωρίς διαπίστευση, απείλησε τον Εργκίν Αταμάν λέγοντάς του να μην έρθει στο Ισραήλ γιατί «θα δει τι θα του κάνον οι σιωνιστές».

Αυτό έφερε την έκρηξη του Τούρκου τεχνικού όπως φαίνεται και από το βίντεο που είχε κυκλοφορήσει τότε, ρωτώντας εν εξάλλω «ποιος είναι αυτός;» και ζητώντας την απομάκρυνσή του από τον χώρο των αποδυτηρίων με τη συνδρομή της ασφάλειας.

Αυτή είναι η ατάκα που θυμήθηκε και στην αίθουσα της συνέντευξης Τύπου στο «Γιαντ Ελιάου» το βράδυ της Πέμπτης (22/1) μετά την ήττα από την Μακάμπι στα σημεία (75-71) και αποχώρησε εκνευρισμένος.

Ενάμιση χρόνο πίσω μετά το Game 2 της σειράς των playoffs, είχε ερωτηθεί για το αν μετάνιωσε για τις δηλώσεις του έπειτα από την ανακοίνωση της Ευρωλίγκα σε αυστηρό τόνο και το πρόστιμο που δεδομένα θα ερχόταν με τον ίδιο να εξαπολύει… μύδρους.

«Έχετε δει ποτέ δήλωση κάποιας διοργάνωσης κατά κάποιου προπονητή; Είμαι προπονητής, άνθρωπος. Αν κάποιος κάνει λάθος, είναι δική μου δουλειά να επικοινωνήσω, να ενημερώσω. Οι άνθρωποι κάνουν λάθη. Δεν είμαι υπόγειος, είμαι ευθύς. Κάποιες φορές είμαι ευθύς δημοσίως και κατά των παικτών μου. Το ίδιο και με το κλαμπ μου ή με τον ίδιο μου τον εαυτό. Δεν μιλάω υπογείως, δεν παίρνω τηλέφωνα. Οι διαιτητές δεν είναι καλοί και πρέπει να δείξω στους δημοσιογράφους γιατί δεν ήμουν ευχαριστημένους.

Ξέρω ότι υπάρχει ποινή και είμαι έτοιμος να πληρώσω για αυτό. Όμως είναι πραγματικά παράξενο για έναν οργανισμό της δυναμικής της Ευρωλίγκας που πάντα προστατεύει κόσμο, ότι βγάζει ανακοίνωση εναντίον μου πως κατέστρεψα την εικόνα του θεσμού.

Αν κάνω κάτι λάθος, υπάρχει ποινή. Γιατί βγαίνει ανακοίνωση εναντίον μου; Πηγαίνοντας στα αποδυτήρια κάποιος από τη Μακάμπι που δεν τον ήξερα, χωρίς διαπίστευση, μου είπε “Θα δούμε στο Ισραήλ τι θα κάνουν οι σιωνιστές σε σένα”. Είμαι ο Εργκίν Αταμάν ο προπονητής του Παναθηναϊκού, του τουρκικού αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος, Τούρκος πολίτης. Γιατί βγαίνει ανακοίνωση εναντίον μου; Ο Παναθηναϊκός εξέδωσε ανακοίνωση εναντίον της Ευρωλίγκας, μπορεί από τη μεριά της να το κάνει εναντίον του κλαμπ. Εγώ απλώς έκανα κριτική για τις διαιτητικές αποφάσεις. Και αν συμβεί κάτι μελλοντικά… Το έχω κάνει και με τους Έλληνες διαιτητές.

Δεν είμαι κάποιος τυχαίος. Πάνω από 15 χρόνια βρίσκομαι στην Ευρωλίγκα, έχω κερδίσει το τρόπαιο back-to-back. Έχω προπονήσει πάνω από 300 παιχνίδια. Δεν είμαι χαζός. Απλώς μοιράστηκα τις απόψεις μου με τους Έλληνες δημοσιογράφους γιατί οι άνθρωποι ήθελαν να ξέρουν γιατί ήμουν ενοχλημένος.

Στο επόμενο παιχνίδι, αυτοί οι διαιτητές θα είναι και πάλι στο παρκέ. Δεν έχω τίποτα εναντίον της Ευρωλίγκας. Φέτος το καλοκαίρι όταν ήμουν στο νοσοκομείο δέκα μέρες, με πήραν μετά από δύο μέρες από τη EuroLeague TV και μου έλεγαν ότι “κόουτς Αταμάν είσαι πολύ σημαντικός για την Ευρωλίγκα”, πήγα εκεί και εκείνοι έκαναν πέντε δευτερόλεπτα βίντεο για μένα. Άφησα την ομάδα μου, ήμουν άρρωστος στο νοσοκομείο δέκα μέρες, όλοι το ξέρουν. Σέβομαι την Ευρωλίγκα, περιμένω όλοι να κάνουν το ίδιο και με μένα.

Για ό,τι έκανα, είχα πάρει την έγκριση του προέδρου. Δεν έκανα τίποτα μόνος μου. Και κάτι ακόμα με όσους με προκαλούν για το Ισραήλ και τους σιωνιστές, έχω να τους απαντήσω πως δεν είμαι πολιτικό πρόσωπο. Σέβομαι τη Μακάμπι, τον οργανισμό, τον κύριο Μιζράχι αλλά είμαι άνθρωπος του αθλητισμού. Κατάγομαι από την Τουρκία και όπως λέει ο Ατατούρκ “ειρήνη στη χώρα μου, ειρήνη σε όλο τον κόσμο”. Είμαι ειρηνιστής. Πιστεύω ότι δεν έχει να κάνει με τη Μακάμπι και περιμένω επίσης του χρόνου και τις ρωσικές ομάδες γιατί οι αθλητικοί σύλλογοι δεν έχουν να κάνουν με τον πόλεμο. Δεν είμαι ενάντια καμίας χώρας, ούτε της Μακάμπι».

Τελικώς επιβλήθηκε από την διοργανώτρια αρχή στον Εργκίν Αταμάν πρόστιμο 35 χιλιάδων ευρώ συνολικά για τις δηλώσεις του περί διαιτησίας και την άρνηση να μιλήσει σε Ισραηλινό δημοσιογράφο.

Ο Παναθηναϊκός έφερε… τούμπα την εις βάρος του κατάσταση, προκρίθηκε στο Βερολίνο και έραψε το 7ο αστέρι ενώ αντί να «νερώσει» το κρασί Αταμάν και Μακάμπι, αυτό παρέμεινε ανώθευτο. Μέχρι που φτάσαμε στην 22η του Γενάρη 2026.

Η δράση επέστρεψε στο Ισραήλ μετά από πιέσεις προς την Ευρωλίγκα και ο Εργκίν Αταμάν έγινε αποδέκτης μιας εχθρικής συμπεριφοράς, η οποία λόγω της ισχυρής παρουσίας της ασφάλειας και των μέτρων που είχαν ληφθεί, δεν… εκτροχιάστηκε.