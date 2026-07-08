Ο Παναθηναϊκός φτιάχνει γαλλική παροικία στο ΟΑΚΑ με το νέο χτύπημα που ακούει στο όνομα Γκέρσον Γιαμπουσέλε αν και δεν έχουν… βαρεθεί να παίζουν μαζί όλοι τους. Κάθε άλλο.

Και ενώ μέχρι το 2023 δεν υπήρξε Γάλλος παίκτης που να είχε φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού, ξαφνικά τρία χρόνια αργότερα αυτοί έγιναν τρεις, με ταυτόχρονη μάλιστα παρουσία και οι οποίοι θα μοιραστούν την ίδια θέση. Ακραίο.

Η παρουσία φυσικά του Ματίας Λεσόρ έπαιξε σημαντικό ρόλο στη συμπλήρωση με τον πιο εκκωφαντικό τρόπο της γαλλικής τριάδας. Κι αν ο Μουσταφά Φαλ δεν χρειαζόταν ιδιαίτερη πειθώ, το «θηρίο» του Παναθηναϊκού που γύρισε από τον τραυματισμό για να επιστρέψει στην κορυφή της Ευρώπης, έπαιξε σημαντικό ρόλο στο deal Παναθηναϊκού με Γιαμπουσέλε.

Οι «πράσινοι» σχημάτισαν κατά αυτόν τον τρόπο μία πολύ ποιοτική, αμιγώς γαλλική και με διαφορετικά χαρακτηριστικά frontline, έχοντας μάλιστα «χτυπήσει» στις θέσεις που πονούσε, πριν καν ο Ιούλης φτάσει στα μισά του.

Οι Αμερικανοί πυροδότησαν τη «βόμβα» Γιαμπουσέλε, ενός mobile 4αριού που θα βοηθήσει και στο ‘5’ τους συμπατριώτες του, μαζί με τον Ντίνο Μήτογλου που προορίζεται για συμπλήρωμα σε αυτήν την θέση. Και επειδή συνήθως όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά, αυτό μετουσιώθηκε σε νέα μεταγραφική κίνηση.

Βέβαια παρότι συμπατριώτες και διεθνείς με την Εθνική Γαλλίας στις μεγάλες διοργανώσεις, Γιαμπουσέλε, Φαλ καθ Λεσόρ δεν έχουν συνυπάρξει ποτέ με το εθνόσημο σε επίπεδο ανδρών πέρα από μία… τραγωδία των «μπλε».

Οι τρεις τους συνέθεσαν μαζί με τους Γκομπέρ και Μπατούμ τη γαλλική «αεροπορία», σε ένα τουρνουά που το σύνολο του Κολέ δεν ανταποκρίθηκε στις πολύ υψηλές προσδοκίες τερματίζοντας 18ο.

Πάντα κάποιος έλειπε από τις μεγάλες επιτυχίες της Εθνικής Γαλλίας τα τελευταία χρόνια, αν και φυσικά η ποιότητά τους είναι αδιαμφησβήτητη όπως φυσικά και η δυναμική του «τριφυλλιού» πλέον στη frontline με την διαφαινόμενο προσθήκη του Γκέρσον Γιαμπουσέλε.