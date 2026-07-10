Ο Παναθηναϊκός έδωσε μέγεθος και αθλητικότητα στην περιφερειακή του γραμμή με μία περίπτωση, όπως αυτή του Μπαντιό, που την κυνήγησε πολύ. Και τα κατάφερε.

Λίγες, καλές, μετρημένες και ηχηρές οι κινήσεις που χρειαζόταν ο Παναθηναϊκός για να βάλει τις βάσεις ούτως ώστε να επιχειρήσει να επιστρέψει στη κορυφή της Ευρώπης και της Ελλάδας από τη επόμενη κιόλας σεζόν.

Η έλευση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο «πράσινο σπίτι» του, λειτούργησε ως εγγύηση για αρκετές περιπτώσεις μεταγραφικού σχεδιασμού που είχαν βάλει στο μάτι οι «πράσινοι». Ανάμεσα σε αυτές και εκείνη του Μπράνκου Μπαντιό.

Το μεσημέρι της Πέμπτης (9/7), αφού καταβλήθηκε το ποσό του buy out στη Βαλένθια, στην Ισπανία τον αποχειρέτησαν και ολοκλήρωσε και τις υποχρεώσεις του με την Εθνική ομάδα της πατρίδας του, ήρθε και η ανακοίνωση από πλευράς Παναθηναϊκού. Για χάρη του οποίου είχε πατήσει Ελλάδα από την Τρίτη (7/7) κιόλας.

Μία υπόθεση που είχε αρκετές δυσκολίες, την έφερε όμως εις πέρας ο Παναθηναϊκός με την παρουσία του «μύθου» όπως τον χαρακτήρισε Ομπράντοβιτς, να παίζει σημαντικό ρόλο.

Το Ole.gr ξετυλίχει εν συντομία το story της μεταγραφής του στους επτά φορές πρωταθλητές Ευρώπης, με τη βοήθεια και των όσων έφερε στο φως το «Encestando».

Ο Μπράνκου Μπαντιό ήταν ένας αθλητής που είχαν κυκλώσει το όνομά του οι άνθρωποι του frontoffice της ομάδας, εδώ και αρκετό καιρό λόγω των εμφανίσεών του με τη Βαλένθια του Πέδρο Μαρτίνεθ.

Το ενδιαφέρον έγινε ακόμα πιο έντονο στην μεταξύ τους σειρά των playoffs, όπου ο Μπαντιό έπαιξε καθοριστικό ρόλο αμυντικά αλλά και επιθετικά, όντας μάλιστα ο πρώτος σκόρερ της Βαλένθια στο καταδικαστικό για τον Παναθηναϊκό Game 5.

Ανεξαρτήτως λοιπόν του προσώπου στην άκρη του πάγκου, οι «πράσινοι» είχαν αποφασίσει να χτυπήσουν την πόρτα της Βαλένθια, εκφράζοντας την επιθυμία τους για να τον πάρουν. Και αυτό έγινε στο πλαίσιο του τριημέρου του Final Four στην Αθήνα. Αμέσως μετά τον αποκλεισμό των «tarjonas» ο Παναθηναϊκός δεν έχασε άλλο χρόνο και τόνισε την πρόθεσή του να πληρώσει το μεγάλο ποσό του buyout (1,5 εκατ. ευρώ αφού είχε υπογράψει πρόσφατα επέκταση του συμβολαίου του) για να κάνει τον Μπαντιό δικό του.

Και δεν ήταν ο μόνος φυσικά που ενδιαφέρθηκε για την απόκτησή του. Παρόλα αυτά ο Σενεγαλέζος δεν ήθελε να βιαστεί και έριξε το βάρος στις υποχρεώσεις της Βαλένθια στην Ισπανία. Σε πρώτη φάση λοιπόν μετάφερε στον ατζέντη του να «παγώσει» τα όποια ενδεχόμενα, με τους Ισπανούς να διαμηνύουν στην πλευρά του πως δεν θέλουν με τίποτα να τον χάσουν. Άλλωστε η «διπλή» ταυτόχρονη φυγή των Μοντέρο (ειλιμμένη απόφαση) και Μπαντιό, θα ήταν ένα μεγάλο πλήγμα που ήθελαν να αποφύγουν.

𝗣𝗔𝗣𝗜 𝗜𝗦 𝗜𝗡 𝗧𝗛𝗘 𝗛𝗢𝗨𝗦𝗘 💚



First day in GREEN for @brancoupapi99! 🟢



Our latest signing entered Telekom Center Athens and sent his first message to the #PAOFans family! ☘️



From facing our arena’s atmosphere as an opponent, to now playing for the most passionate… pic.twitter.com/x0ZUSNdK9L — Panathinaikos BC (@Paobcgr) July 9, 2026

Όσο περνούσαν μάλιστα οι μέρες φαινόταν ότι η Βαλένθια θα τα καταφέρει και θα πείσει τον Μπαντιό να παραμείνει σε ένα περιβάλλον όπου έτρεφε και ο ίδιος μεγάλο σεβασμό. Και για έναν προπονητή με τον οποίο συμπορεύονταν από τη Μανρέσα και τον εκτιμούσε βαθιά και τούμπαλιν.

Παρόλα αυτά ο Παναθηναϊκός δεν άφησε την περίπτωσή του και έκανε μία δεύτερη κρούση κάποιες εβδομάδες αργότερα. Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του Ομπράντοβιτς και πιο συγκεκριμένα την επομένη της παρουσίασης του «άρχοντα των δαχτυλιδιών», ο ίδιος ο Ζοτς κάλεσε τον Μπαντιό και του εξέφρασε την επιθυμία του να συνεργαστούν – έχοντας στο μυαλό του την ενίσχυση του αμυντικού φίλτρου της ομάδας – μεταφέροντάς του μάλιστα και τους οικονομικούς όρους της πρότασης.

Η πλευρά του παίκτη καλύφθηκε και ο ατζέντης του ενημέρωσε τη Βαλένθια στην οποία άνηκε ο παίκτης του. Άμεσα οι Ισπανοί μάτσαραν τα 5 εκατομμύρια ευρώ για τρία χρόνια ώστε να μην το χάσουν, ο Μπαντιό ωστόσο πήρε την απόφασή του. Και η οποία ήταν να συνεχίσει στον Παναθηναϊκό, στέλνοντας την προηγούμενη εβδομάδα πίσω υπογεγραμμένο το συμβόλαιό του.

Τα υπόλοιπα είναι ιστορία, η οποία θα γραφτεί και στα προσεχώς…

Παρακάτω ακολουθούν και οι πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Παναθηναϊκού αφού δεν κατέστη εφικτό να συμβεί κάτι τέτοιο στο αεροδρόμιο κατά την άφιξή του την Τρίτη (7/7) μιας και δεν είχε αποδεσμευτεί από τη Βαλένθια.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι σε μία ομάδα σαν κι αυτή, στην πράσινη οικογένεια, μέσα σε αυτό το περιβάλλον. Θα έλεγα πως πρόκειται για μία ομάδα που διεκδικεί τίτλους, οπότε είμαι πολύ χαρούμενος και πολύ ενθουσιασμένος για όσα θα μου προσφέρει αυτό το νέο κεφάλαιο της πορείας μου», δήλωσε αρχικά.

Σχετικά με το πόσο σημαντικό ρόλο έπαιξε στην απόφασή του η παρουσία του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, επισήμανε: «Θα έλεγα ότι έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί είναι ένας παγκοσμίως αναγνωρισμένος προπονητής, ένας μύθος της EuroLeague, που έχει κατακτήσει τίτλους σε κάθε επίπεδο. Για εμένα ήταν πολύ σημαντικό, προκειμένου να κάνω το επόμενο βήμα στην καριέρα μου, το γεγονός ότι ήρθε εδώ ως πρώτος προπονητής. Αυτό με βοήθησε να πάρω την τελική μου απόφαση και πιστεύω πως αποτελεί το επόμενο βήμα για να γίνω ακόμα καλύτερος ως παίκτης».

Κατά τη διάρκεια των Playoffs της EuroLeague, o Μπράνκου Μπάντιο έδωσε… ομηρικές μάχες με τον Κέντρικ Ναν καθώς είχε αναλάβει το μαρκάρισμά του. Ο 27άχρονος γκαρντ εξέφρασε τη χαρά του πως πλέον θα τον έχει συμπαίκτη: «Πολύ όμορφα, γιατί είναι ένας σπουδαίος παίκτης, ένας εξαιρετικός σκόρερ. Ελπίζω να συνεχίσει να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα και εμείς θα τον στηρίζουμε, όπως θα στηρίζουμε ο ένας τον άλλον».

Όσο για τους στόχους που θέλει να εκπληρώσει με τον Παναθηναϊκό AKTOR, ανέφερε: «Θα έλεγα να αγωνίζομαι στο υψηλότερο επίπεδο και να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα».

Κλείνοντας, ο Μπάντιο μίλησε εγκωμιαστικά για τους φίλους του «τριφυλλιού» και εξέφρασε την ανυπομονησία του να παίξει για αυτούς: «Θα ήθελα να τους πω να συνεχίσουν να κάνουν αυτό που κάνουν, γιατί αυτή είναι μία από τις καλύτερες ατμόσφαιρες στην EuroLeague. Πιστεύω ότι με τον τρόπο που στηρίζουν την ομάδα και τη φωνή τους, δίνουν τεράστια ενέργεια. Νομίζω πως αυτό είναι σπουδαίο. Είναι πραγματικά πολύ σημαντικό για την ομάδα».