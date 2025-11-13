Ο Κένεθ Φαρίντ συστήθηκε στο φίλαθλο κοινό του Παναθηναϊκού με στόμφο και το Ole.gr έψαξε και βρήκε τους συμπαίκτες της καριέρας του που συνδέονται με Ελλάδα.

Ο Κένεθ Φαρίντ έλαμψε στο ντεμπούτο του με τα άσπρα του Παναθηναϊκού και επιβεβαίωσε το μπασκετικό «ρητό» των υψηλών πτήσεων στην πρεμιέρα. Εκεί όπου με την αύρα του «Manimal», ο Κένεθ Φαρίντ έκανε την διαφορά.

Ο πρώην ΝΒΑερ με το βαρύ βιογραφικό, μπήκε ευθύς αμέσως στο «πετσί του ρόλου» στο Παρίσι και με μία κυριαρχική εμφάνιση, βοήθησε τα μέγιστα στο σημαντικό «διπλό», κόντρα σε μία ιδιότυπη και επικίνδυνη ομάδα.

Ταυτόχρονα φρέναρε ίσως στο μυαλό των ανθρώπων του Παναθηναϊκού, το ενδεχόμενο απόκτησης κι άλλου ψηλού. Ή και όχι; Αυτό θα φανεί καλύτερα μετά το νέο – πιο δύσκολο – τεστ στη Μαδρίτη με τη Ρεάλ.

Παρόλα αυτά και δίχως αμφιβολία, ο ίδιος ο Φαρίντ φρόντισε να κατευνάσει τους ψιθύρους που υπήρχαν πίσω από την επιλογή του και γύρω από το όνομά του, αναφορικά με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Για την ώρα τουλάχιστον αφού μοιάζει αρκετά νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα.

Ο άλλοτε σταρ/θεαματικός φόργουορντ ή και σέντερ των Ντένβερ Νάγκετς, δεν έχει «γράψει» πολλά χιλιόμετρα στην Ευρώπη αν και μία κάποια εμπειρία διαθέτει από το σύντομο και αφανές πέρασμά του από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, κυρίως όμως από την Ρέτζιο Εμίλια του Δημήτρη Πρίφτη, στην οποία έπαιξε την περασμένη αγωνιστική περίοδο.

Και μπορεί για την Ελλάδα και το ελληνικό μπάσκετ να μην έχει προλάβει να μάθει παρά ελάχιστα αφού έφτασε το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα πέταξε με την αποστολή των «πρασίνων», παρόλα αυτά υπάρχουν μερικά πρόσωπα στο μπασκετικό του αφήγημα που τον συνδέουν με τη γαλανόλευκη. Άλλοτε συμπαίκτες του, με κοινό σημείο αναφοράς πλέον τα μέρη μας.

Ο Κένεθ Φαρίντ πρώτα απ’ όλα βρήκε ξανά στον Παναθηναϊκό τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ με τον οποίο συνυπήρξαν στο Ντένβερ μία φορά και έναν καιρό. Εύκολο αυτό. Ποιος όμως θυμάται πως στη Ρωσία και τη «ρωσική αρκούδα» είχε βρεθεί μαζί με τον Μάριους Γκριγκόνις; Ή ακόμα περισσότερο πως μοιράστηκε για 7 παιχνίδια το παρκέ με τον «λογαχό» Σον Κιλπάτρικ, ο οποίος φόρεσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού για μερικούς μήνες το 2019;

Οι περισσότεροι βέβαια πρώην συμπαίκτες του Κένεθ Φαρίντ έχουν κάτι να θυμούνται, άλλος περισσότερο κι άλλος λιγότερο, από Ολυμπιακό. Ανάμεσα σε αυτούς ο αρχηγός Κώστας Παπανικολάου, με τον οποίο έπαιξαν παρέα στο Ντένβερ και ο Εβάν Φουρνιέ.

Ταρίκ Μπλακ (Grand Rapids Gold) – 7 παιχνίδια – Ολυμπιακός

Τζοέλ Μπολομπόι (ΤΣΣΚΑ Μόσχας) – 10 παιχνίδια – Ολυμπιακός

Εβάν Φουρνιέ (Ντένβερ Νάγκετς) – 115 παιχνίδια – Ολυμπιακός

Έρικ Γκριν (Ντένβερ Νάγκετς) – 41 παιχνίδια – Ολυμπιακός

Μάριους Γκριγκόνις (ΤΣΣΚΑ Μόσχας) – 4 παιχνίδια – Παναθηναϊκός

Ντάνιελ Χάκετ (ΤΣΣΚΑ Μόσχας) – 8 παιχνίδια – Ολυμπιακός

Χουάντσο Ερνανγκόμεθ (Ντένβερ Νάγκετς) – 57 παιχνίδια – Παναθηναϊκός

Σεν Κιλπάτρικ (Ντένβερ Νάγκετς) – 7 παιχνίδια – Παναθηναϊκός

Κώστας Κουφός (Ντένβερ Νάγκετς) – 122 παιχνίδια – Ολυμπιακός & Εθνική Ομάδα

Νίκολα Μιλουτίνοφ (ΤΣΣΚΑ Μόσχας) – 4 παιχνίδια – Ολυμπιακός

Κώστας Παπανικολάου (Ντένβερ Νάγκετς) – 23 παιχνίδια – Ολυμπιακός & Εθνική Ομάδα

Αξέλ Τουπάν (Ντένβερ Νάγκετς) – 13 παιχνίδια – Ολυμπιακός

Πι Τζέι Τάκερ (Χιούστον Ρόκετς) – 31 παιχνίδια – Άρης