Σύμφωνοι ο Παναθηναϊκός με το τόσο βαθύ, ποιοτικό και ταλαντούχο ρόστερ απέχει παρασάγγας από την εικόνα που θα περίμενε η μεγαλύτερη μερίδα του φίλαθλου κόσμου του. Αναμφίβολα έχει ζητήματα προς επίλυση τόσο αμυντικά όσο και επιθετικά όταν «βραχυκυκλώνει» ο Κέντρικ Ναν και όσο ο Τι Τζέι Σορτς δεν μπορεί να ταιριάξει και να θυμήσει τον παίκτη του… όργωνε στην Παρί.

Παρόλα αυτά, δεν μπορεί κάποιος να μην παραδεχθεί πως στο πράσινο «στρατόπεδο» χρειάζονται επειγόντως και ένα… ευχέλαιο. Κυρίως για μέσα στη ρακέτα αλλά και τα πέριξ αυτής.

Λίγες ώρες πριν το τζάμπολ της 6ης στροφής της Stoiximan GBL – πέμπτης για το «τριφύλλι» που έχει ήδη κάνει το ρεπό του – συμπεριλήφθη στη λίστα των απόντων ο Βασίλης Τολιόπουλος. Ο Έλληνας γκαρντ και χάλκινος στο Ευρωμπάσκετ με τη «γαλανόλευκη» υποβλήθηκε σε εξετάσεις μετά από ενόχληση που αισθάνθηκε και αποκόμισε από την προπόνηση της Παρασκευής (7/11) και αυτές έδειξαν πως έχει υποστεί θλάση στη γάμπα του αριστερού του ποδιού.

Γεηονός το οποίοι φυσικά δεν του επέτρεψε να αγωνιστεί στο Περιστέρι αλλά και θα τον αφήσει εκτός – εκτός απροόπρου – και από τα δύο μέρη της «διπλής» εβδομάδας. Κάπως έτσι μπήκε και εκείνος στο… κλαμπ των άτυχων.

Ούτε λίγο ούτε πολύ πάνω από τη μισή ομάδα του Παναθηναϊκού έχει αναγκαστεί να χάσει παιχνίδι – και όχι λόγω ροτέισον ή επιλογής Αταμάν – είτε στην Ευρώπη είτε στην Ελλάδα. Και δεν έχουν έρθει ακόμα τα μέσα του Νοέμβρη.

Από την εξάδα μόλις που έχει το απόλυτο (9/9) στην Ευρωλίγκα, οι πέντε από αυτούς έχουν υπάρξει απόλυτα υγιείς. Δηλαδή οι Σορτς, Σλούκας, Μήτογλου, Γκραντ και Χουάντσο ενώ και στα 13 παιχνίδια σε πρωτάθλημα και Ευρώπη έχουν παίξει οι 4 αφού ο Σλούκας προτιμήθηκε να ξεκουραστεί με τον ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ και ο Ναν δεν αγωνίστηκε στο ντέρμπι του ΣΕΦ.

Χωρίς αμφιβολία ο Εργκίν Αταμάν πρέπει να βρει τον τρόπο να λειτουργήσει ο Παναθηναϊκός όσοι κι αν είναι διαθέσιμοι, με την έλευση ενός σίγουρα σέντερ να βελτιώνει την κατάσταση και τις επιλογές. Να προσφέρει μία μεγαλύτερη ορθολογικότητα σε σχέση με τη 12άδα που κατέβασε το «τριφύλλι» στο Βελιγράδι με τον Ερ. Αστέρα.

Η ατυχία όμως από την άλλη του έχει χτυπήσει επίσης για τα… καλά την πόρτα.