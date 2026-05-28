Ο Σέρτζιο Σκαριόλο «ξέσπασε» για τη διαιτησία στον τελικό της EuroLeague, μιλώντας μετά την ήττα της Ρεάλ Μαδρίτης στον αγώνα με την Μπασκόνια για την ACB.

Αναλυτικά, όσα ανέφερε ο Σκαριόλο:

«Αναμφισβήτητα υποστήκαμε μια αδικία, όμως αυτό που ήταν πραγματικά εντυπωσιακό είναι να βλέπεις ότι όλος ο ουδέτερος κόσμος του ευρωπαϊκού και παγκόσμιου μπάσκετ έχει εκφραστεί με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Κι εγώ συμπεριλαμβάνομαι σε αυτό.

Προσπάθησα να το δω δύο φορές με πολύ μεγάλη αντικειμενικότητα και ειλικρίνεια. Προφανώς, κατέληξα στο ίδιο συμπέρασμα με όλο τον ουδέτερο κόσμο. Δεν μιλάω μόνο για τους οπαδούς, μιλάω για παίκτες και για ανθρώπους με πολύ μεγάλη γνώση του μπάσκετ.

Η αδικία έγινε. Δεν μπαίνω στο πώς θα το χειριστεί ή θα το διαχειριστεί ο σύλλογος. Εγώ είμαι προπονητής, πρέπει να είμαι δίπλα στην ομάδα, αλλά δεν μπορώ να κάνω σαν στρουθοκάμηλος και να βάλω το κεφάλι στην άμμο, αρνούμενος να το αναγνωρίσω.

Έφτασε η στιγμή να κοιτάξουμε μπροστά και να καταφέρουμε να βάλουμε όλες μας τις δυνάμεις και τη συγκέντρωση σε όσα έρχονται από εδώ και πέρα. Δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω στον χρόνο».