Ο συγκεκριμένος γκαρντ του Ολυμπιακού μπορεί να κάνει πολλά πράγματα καλά μέσα στο παρκέ. Η ευστοχία από μακριά δεν είναι ένα από αυτά ή τουλάχιστον δεν ήταν μέχρι να έρθουν playoffs & Final Four.

Οι ιστορίες από το Final Four και γενικότερα γύρω από τον Ολυμπιακό που επανήλθε στον «θρόνο» της Ευρώπης έπειτα από 13 χρόνια συνεχίζονται με ένα επιμέρους στατιστικό που μοιάζει απίστευτο. Πλην όμως τα νούμερα δεν λαθεύουν.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο αθλητικός διευθυντής του Ολυμπιακού στην εκπομπή ‘Showtime’του Betarades.gr, σημείο καμπής για την εφετινή πορεία του Ολυμπιακού αποτέλεσε το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα στην Καταλονία στα μέσα του Δεκέμβρη.

Καθώς από εκείνο και έπειτα, κάτι άλλαξε προς το καλύτερο μέσα στην ομάδα μετά από μία ομιλία αλλά και ζόρικη απόφαση που κλήθηκε να πάρει ο κόουτς Μπαρτζώκας, χωρίζοντας τους Ντόρσεϊ και Φουρνιέ.

Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός συνεπώς χωρίζει την πορεία του μέχρι το ευρωπαϊκό σε πριν τη Μπαρτσελόνα και μετά τη Μπαρτσελόνα. Ανάμεσα στα στοιχεία του παιχνιδιού του που επέδειξαν σημαντική βελτίωση ήταν και το ποσοστό του στα τρίποντα. Μέχρι και την 15η αγωνιστική, οι «ερυθρόλευκοι» σούταραν με 136/397 τρίποντα, δηλαδή 34.2% ενώ από το εντός έδρας ματς με τη Βαλένθια και σε όσα ακολούθησαν μέχρι και τον τελικό της Αθήνας, αυτός το ποσοστό ανέβηκε αισθητά στο 37.5%. Ως γνωστόν το τρίποντο είναι και θέμα ψυχολογίας την οποία έχτισε ο Ολυμπιακός.

Και μπορεί να μην συμπεριλαμβανόταν ανάμεσα στις πρώτες απαντήσεις των παικτών που έπαιξαν ρόλο στη βελτίωση του ποσοστού αυτού, ωστόσο η αλήθεια είναι τελείως διαφορετική.

To turning point της χρονιάς για τον Ολυμπιακό «έκρυβε» μία απόφαση του Μπαρτζώκα Ποια στιγμή κατά τη διάρκεια της σεζόν γύρισε ο διακόπτης για τον μετέπειτα πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό και τι συνέβη για να διαφοροποιηθεί η κατάσταση;

Ο Τόμας Γουόκαπ μπορεί να κάνει αρκετά πράγματα πολύ καλά στο παρκέ. Να παίξει άμυνα τον πιο ταλαντούχο παίκτη της αντίπαλης ομάδας, να καθυστερήσει την επίθεση των απέναντι, να ελέγξει το τέμπο της δική τους ομάδας, να μοιράσει σωστά την μπάλα χωρίς να κάνει πολλά λάθη.

Όντας μετά από τόσα χρόνια ο βασικός πόιντ γκαρντ του Ολυμπιακού, ο Γιώργος Μπαρτζώκας ξέρει τι να περιμένει από τον Τόμας Γουόκαπ που ποτέ δεν είχε το μακρινό σουτ ως φόρτε του. Έλα όμως που όσο μεγαλώνει, τόσο περισσότερο το βάζει στα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού του.

Από τη φυγή του Κώστα Σλούκα και μετά, ο Τόμας Γουόκαπ εκτελεί σταθερά περισσότερα τρίποντα από δίποντα μέσα στη σεζόν καθώς συχνά πυκνά οι αντίπαλοι επιλέγουν να του το δώσουν, παίζοντάς τον under και ρισκάροντας μαζί του. Μετά τα όσα έκανε όμως σε playoffs & Final Four, μάλλον πρέπει να επανεξετάσουν το σύστημά τους αυτό.

Ο λόγος; Ο Τεξανός γκαρντ του Ολυμπιακού εκτόξευσε τα νούμερά του στην post season, το πιο κομβικό χρονικά κομμάτι της σεζόν, υπεδιπλασιάζοντας το ποσοστό ευστοχίας του.

Κανονική διάρκεια – 26/82, 31.7%

Playoffs & Final Four – 10/15, 66.6%