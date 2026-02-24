Ο Παναθηναϊκός δέχθηκε ένα πολύ σοβαρό «πλήγμα», καθώς θα στερηθεί τον Έρικ Πάλμερ-Μπράουν για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ο Αμερικανός κεντρικός αμυντικός υπέστη οστικό οίδημα στο τρίτο μετατάρσιο του δεξιού του ποδιού και όπως έγινε γνωστό, είναι απαραίτητο να μείνει εκτός δράσης για τις επόμενες 6 εβδομάδες!

Το πρόβλημα προέκυψε από τον τραυματισμό που είχε στο πρώτο παιχνίδι με τη Βικτόρια Πλζεν, για τη νοκ-άουτ φάση των play offs του Europa League και πλέον, θα μείνει δεδομένα εκτός από τον επαναληπτικό, αλλά και μέχρι το τέλος της κανονικής διάρκειας της Stoiximan Super League.

Ποιος είναι ο 18χρονος Βραζιλιάνος, που ο Παναθηναϊκός «έδωσε» επαγγελματικό συμβόλαιο Αυτός είναι ο Κλέο Κάουα που υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό, έως τον Δεκέμβριο του 2028.

Αναλυτικά, όσα αναφέρει το δελτίο Τύπου του Παναθηναϊκού:

«Ένα ευχάριστο γεγονός σημάδεψε την πρώτη προπόνηση της νέας εβδομάδας για τον Παναθηναϊκό. Ο Φακούντο Πελίστρι συμμετείχε σε όλο το πρόγραμμα για πρώτη φορά μετά από ένα μήνα και συμπεριλήφθηκε στην αποστολή που θα ταξιδέψει την Τετάρτη για την Τσεχία όπου την Πέμπτη θα δοθεί η ρεβάνς της φάσης των play offs του Europa League με αντίπαλο τη Βικτόρια Πλζεν!

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας, ακολούθησε τακτική και παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο, ενώ ολοκληρώθηκε με εξάσκηση στις στατικές φάσεις. Ατομικό έκαναν οι Ντέσερς, Σισοκό, Κώτσιρας ενώ σε θεραπεία υποβλήθηκε ο Τσιριβέγια. Εκτός προπόνησης έμεινε ο Πάλμερ – Μπράουν, ο οποίος υποβλήθηκε σε διαγνωστικό έλεγχο όπου διαπιστώθηκε ότι έχει οστικό οίδημα στο τρίτο μετατάρσιο του δεξιού ποδιού και υπολογίζεται να μείνει εκτός δράσης για τις επόμενες έξι εβδομάδες.

Μετά το τέλος της προπόνησης ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε τα ονόματα των ποδοσφαιριστών που είναι στην αποστολή. Σε αυτή βρίσκονται οι Λαφόν, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Κάτρης, Τουμπά, Σιώπης, Τεττέι, Σάντσες, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Ερνάντεθ, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος.».