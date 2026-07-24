Την περίπτωση ενός παίκτη που έχει μοιράσει όλον του τον μπασκετικό βίο ανάμεσα σε NBA και Euroleague εξετάζει ο ΠΑΟΚ σύμφωνα με πληροφορίες του Ole.gr.

Όπως όλα δείχνουν παρότι ο ΠΑΟΚ κινήθηκε γρήγορα στον μεταγραφικό του σχεδιασμό, αφού είχε δώσει και από νωρίς τα κλειδιά στον Τρινκιέρι για την επόμενη μέρα του, πηγαίνει για μία ακόμα «βόμβα» ούτως ώστε να κλείσει εντυπωσιακά την πρώτο καλοκαίρι της εποχής Μυστακίδη.

Η περιρρέουσα ατμόσφαιρα στην Πυλαία, όπου έχουν κρατήσει κλειστά τα χαρτιά τους στις περισσότερες περιπτώσεις εκτός κι αν κάποια περίπτωση ήταν αρκετά προχωρημένη, έδειχνε πως ο ΠΑΟΚ πηγαίνει για ένα ακόμα μπαμ. Και σύμφωνα με πληροφορίες του Ole.gr, μία από τις περιπτώσεις που έχουν προκρίνει στον «Δικέφαλο», φτάνοντας σε σημείο πρώιμης εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι ο Μπίλι Ερνανγκόμεθ.

Ο Ισπανός σέντερ που μέχρι πρότινος αγωνιζόταν στην Μπαρτσελόνα, σε μια συνεργασία όμως που δεν κύλησε όπως ήλπιζαν οι δύο πλευρές. Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα είναι σε θέση να γνωρίζει αποκλειστικά το Ole.gr, ο ΠΑΟΚ ρώτησε τον ατζέντη του αδερφού του Χουάντσο για το στάτους του, σε μία πρώτη διερευνητική επαφή και ενώ ο ίδιος εξακολουθεί να κυκλοφορεί ελεύθερος παρότι έχει συνδεθεί με αρκετές ομάδες της Ισπανίας (Βαλένθια, Μπασκόνια, Μάλαγα). Κρούσεις τις οποίες αυτήν την περίοδο αξιολογεί χωρίς πίεση χρόνου, εξετάζοντας την καλύτερη περίπτωση για τον ίδιο.

Οι δύο πλευρές μάλιστα άφησαν ορθάνοιχτο το ενδεχόμενο επίσημης κρούσης και πρότασης στον Ερνανγκόμεθ για να συνεχίσει την καριέρα του στη Θεσσαλονίκη, αφού δεν προέκυψε… τείχος στην αρχική επαφή.

Βέβαια για την ώρα, δεν υπάρχει κάτι πιο προχωρημένο στην προκειμένη περίπτωση χωρίς να αποκλείεται αυτό να συμβεί στο εγγύς μέλλον. Ο MVP του EuroBasket 2022 άφησε τον «θαυμαστό κόσμο» το 2023 μετά από 345 παιχνίδια εκεί, επιστρέφοντας στην πατρίδα του και την Ευρωλίγκα για λογαριασμό της Μπαρτσελόνα.

Ένας βίος που δεν αποδείχθηκε ανθόσπαρτος σε μία ζόρικη τριετία στην Μπαρτσελόνα, πολλώ δε μάλλον τους τελευταίους μήνες.

Στον ΠΑΟΚ μετά την επίτευξη της συμφωνίας με τον Τζέντι Όσμαν, έχει ανοίξει η όρεξη για τα καλά. Και ονειρεύονται μεγάλα πράγματα για το εγγύς μέλλον.

Στον ΠΑΟΚ θέλουν την υπέρβαση στη ρακέτα (4-5) με μεγάλο όνομα. Κι αν η θέση του σέντερ μοιάζει πλήρης με Αλεξάντερ, Ομορούγι και Μουρ, ίσως ο Τρινκιέρι σκέφτεται τον τελευταίο και για το ‘4’ σε κάποια ψηλά σχήματα.