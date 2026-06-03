Από όταν είχαν στον Άρη αυτήν την «τρελή» ιδέα, ήταν διατεθειμένοι να ακολουθήσουν κάθε επιθυμία του Βασίλη Σπανούλη και να στηρίξουν την επιλογή τους. Πράγμα που έκαναν.

Ο επιφορτισμένος με τον σχεδιασμό του Άρη στη νέα του εποχή, Νίκος Ζήσης τυγχάνει να διατηρεί αδερφική σχέση με τον Βασίλη Σπανούλη. Δεσμούς στενούς και οικογενειακός αφού είναι κουμπάρος του. Συνεπώς παρακολουθούσε με διακριτικότητα το μέλλον και τις επιλογές του Έλληνα τεχνικού.

Όταν εκείνος κατάλαβε ότι υπήρχε πρόσφορο έδαφος, μπήκε στο ψητό. Και σιγά σιγά έπεισε και την ΚΑΕ, μεγαλομέτοχο και τη διοίκηση για αυτήν την… τρελή ιδέα. Το σενάριο επιστημονικής φαντασίας πήρε σάρκα και οστά το απόγευμα της Τετάρτης με τον Άρη να ανακοινώνει τη έναρξη της συνεργασίας με τον Βασίλη Σπανούλη για τα επόμενα τρία χρόνια.

Ένα γεγονός που έφερε… ντελίριο ενθουσιασμού στον κόσμο του Άρη και «πτώση» της σελίδας της ΚΑΕ.

Το όραμα, η πρόκληση, οι εγγυήσεις και οι οικονομικές απολαβές που έλαβε ο ίδιος ο Έλληνας τεχνικός ήταν εκείνα που έγειραν την πλάστιγγα και «μαλάκωσαν» τις όποιες ενστάσεις του. Άλλωστε στη Θεσσαλονίκη ήταν αποφασισμένοι πως αν παρουσιαστούν σοβαρές πιθανότητες, τότε έδειξαν από την πρώτη στιγμή διατεθειμένοι να καλύψουν κάθε του «θέλω» και επιθυμία.

Αρχής γεννομένης από το προπονητικό σταφ καθώς ο «Kill Bill» δεν αποχωρίζεται τους άμεσους συνεργάτες του. Στον πάγκο του Άρη και άμεσοι βοηθοί του, θα βρεθούν οι Κώστας Χαραλαμπίδης και Ηλίας Καντζούρης με τους οποίους συνεγάστηκε και συνεχίζει να το κάνει τόσο στην Εθνική ομάδα όσο και στη Μονακό.

Με τον πρώτο μάλιστα ήταν μαζί από την πρώτη μέρα στο Περιστέρι, διαρκώς στο πλευρό του.

Ο Άρης έβγαλε στο τραπέζει πακτωλό χρημάτων για να κάνει τον Βασίλη Σπανούλη να πει το «ναι». Για την ακρίβεια το ΜΥΘΙΚΟ deal ανάμεσα στους «κίτρινους» και τον Λαρισαίο τεχνικό περιλαμβάνει 4 εκατομμύρια ευρώ περίπου για τα επόμενα τρία χρόνια. Ποσό για όλο του το προπονητικό σταφ, όπως είθισται σε αυτές τις περιπτώσεις που φέρνει κάποιος μαζί του τους ανθρώπους του.

Αυτό σημαίνει πως τα οικονομικά αυτής της συμφωνίας ξεπερνούν εκείνη που είχε πραγματοποιήσει ως ρούκι στην Ευρωλίγκα με τη Μονακό. Εκεί που είχε συμφωνήσει για 2+1 έναντι 2μιση εκατομμυρίων ευρώ. Εκτός του τελευταίου χρόνου/οψιόν.

Αυτά τα νούμερα καθιστούν τον Έλληνα τεχνικό ως έναν εκ των πιο ακριβοπληρωμένων προπονητών στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Euroleague.

Φυσικά δεν ήταν μονάχα οικονομικό το δέλεαρ αφού αυτά τα χρήματα ο φιναλίστ της περσινής Euroleague θα μπορούσε να τα βρει και αλλού. Σημαντικό ρόλο στην απόφασή του έπαιξε η τοποθεσία καθώς η οικογένεια παίζει σημαντικό ρόλο για τον ίδιο και ήθελε να βρίσκεται κοντά στους δικούς του ανθρώπους.

Όπως επίσης και οι εγγυήσεις που έλαβε για την εκτόξευση του μπάτζετ. Καθώς όπως σας είχε ενημερώσει το Ole.gr, άλλος θα ήταν ο σχεδιασμός αν δεν ήταν ο Σπανούλης στον πάγκο και άλλος αυτή τη φορά, θέλοντας να ικανοποιήσει τα «θέλω» του και ως προς το αγωνιστικό μπάτζετ. Το οποίο αναμένεται να ξεπεράσει τα δέκα εκατομμύρια ευρώ. Πέντε φορές πάνω από αυτό που είχε την περίοδο 2025-26.