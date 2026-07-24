Ο ΠΑΟΚ γυρίζει σελίδα και στην νέα αυτή εποχή, θα κληθεί να αντιμετωπίσει και ένα φιλόδοξο πρότζεκτ που σχετίζεται άμεσα με την οικογένεια Βεζένκοφ.

Η είσοδος του Τέλη Μυστακίδη στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ και οι ανοδικές τάσεις που ευθύς αμέσως έφερε, ήθελαν τη δέουσα προσοχή. Ένα σημαντικό κομμάτι διαχείρισης της ισχυροποίησης αυτής, είχε να κάνει με την μετάβαση από την FIBA στην… ομπρέλα της Euroleague. Της οποίας υπήρξε ο «Δικέφαλος» ιδρυτικό μέλος στις αρχές του τρέχοντος αιώνα.

Ενδιάμεση στάση το EuroCup στον δρόμο αυτό της επιστροφής στο υψηλότερο επίπεδο, εκεί όπου γυρίσει ο ΠΑΟΚ μετά από 11 χρόνια και τη διακοπή για τις διοργανώσεις της FIBA.

Πριν από μερικές εβδομάδες, οι Θεσσαλονικείς έμαθαν τους αντιπάλους τους στη φάση των ομίλων με την ελπίδα της μακράς πορείας μέχρι το τέλος της διαδρομής. Ομάδες για όλα τα γούστα. Από την φιναλίστ της Euroleague 2024-25 Μονακό μέχρι την άσημη Μπάλκαν Μπότεβγκαρντ από τη Βουλγαρία. Και κάπου εδώ αρχίζει το… γαϊτανάκι.

Η πρωταθλήτρια της γειτονικής στη Θεσσαλονίκη χώρας με ένα ταξίδι σαφώς πιο κοντινό σε σχέση ας πούμε με την Αθήνα ή κάποιο νησί για τη Stoiximan GBL, αγωνιζόταν κι εκείνη στις διοργανώσεις της FIBA μέχρι πρότινος, παίρνοντας μέρος για 4 διαδοχικές σεζόν (2017-21) στο FIBA Europe Cup. Εκεί που ο ΠΑΟΚ έπαιξε back-to-back τελικούς την περασμένη διετία.

Έχει έδρα την ομώνυμη πόλη απ’ όπου βαστάει η σκούφια του Σάσα Βεζένκοφ. Ένα γήπεδο χωριτικότητας 3μιση χιλιάδων θεατών, το οποίο μάλιστα φιλοξένησε τους αγώνες της Χάποελ Τελ Αβίβ με τη Ρεάλ Μαδρίτης για τα playoffs της Euroleague.

Η συσχέτιση όμως της πόλης με την οικογένεια Βεζένκοφ δεν σταματά μονάχα στις ρίζες αλλά «καθρεφτίζεται» και στο παρόν. Ο πατέρας του ηγέτη του Ολυμπιακού, Σάσο Βεζένκοφ, αγωνίστηκε για την προσεχή αντίπαλο του ΠΑΟΚ μία γεμάτη δεκαετία (1980-91), πανηγυρίζοντας μάλιστα και τρία πρωταθλήματα Βουλγαρίας με την ομάδα.

Τα τελευταία χρόνια στην προσπάθεια που κάνει η Μπάλκαν Μπότεβγκαρντ να αποτελέσει «φωτεινή ένδειξη» για το βουλγάρικο μπάσκετ, ο πατέρας του Σάσα κατέχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Πιο συγκεκριμένα από το 2023 αποτελεί πρόεδρος της ομάδας που προσέλαβε τον Μπόγκνταν Κάραϊσιτς για πρώτο προπονητή (ξεκίνησε πέρυσι τη σεζόν στον Άρη), θέση την οποία κράτησε φυσικά και μετά την ψηφοφορία τέτοια περίοδο πέρυσι.

Ο Σάσο Βεζένκοφ ηγείται του διοικητικού συμβουλίου ενός φιλόδου πρότζεκτ, πρωτοεμφανιζόμενου σε επίπεδο της Euroleague και το οποίο προφανώς για να κερδίσει μία θέση στο EuroCup της νέας σεζόν (2026-27), έχει καταθέσει πειστικό φάκελο ως προς τις υποχρεώσεις και το επίπεδο του ρόστερ που θα παρουσιάσει. Κάτι που αναδεικνύει και η πρόσληψη της απόκτησης του Σέρβου τεχνικού, επιλογή του Ζήση που δεν στηρίχτηκε όμως στον Άρη.

Ο μπαμπάς Βεζένκοφ βρίσκεται (σχεδόν) πάντα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για να παρακολουθήσει από κοντά τα κατορθώματα του υιού που έχει εξελιχθεί σε σουπερ σταρ της ηπείρου.

Ο ΠΑΟΚ θα έρθει αντιμέτωπος με την Μπάλκαν Μπότεβγκαρντ για την 7η στροφή της πρώτης φάσης, στη Βουλγαρία ενώ το παιχνίδι του 2ου γύρου θα γίνει στη Θεσσαλονίκη στο φινάλε του πρώτου γύρου (12-13/1/27).