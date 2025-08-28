Ώρα Εθνικής ομάδας στην Κύπρο με το Ole.gr να βρίσκεται στην τελευταία προπόνηση πριν την Ιταλία. Εικόνα και ήχος.

Αποστολή στην Κύπρο: Μάνος Φυρογένης

Ο καιρός πέρασε και το μεγάλο ραντεβού δεν έρχεται αλλά ήρθε. Η Εθνική ομάδα ταξίδεψε στην Μεγαλόνησο με υψηλές βλέψεις αλλά χαμηλά το κεφάλι. Το… καβάλα στο άλογο των προηγούμενων διοργανώσεων δεν της βγήκε οπότε είπε να αλλάξει τη «συνταγή» και βλέπουμε.

Σύσσωμη η 12άδα της «γαλανόλευκης» βρέθηκε νωρίς το μεσημέρι της Πέμπτης (28/8) στο όμορφο και πολύχρωμο εσωτερικά «Σπύρος Κυπριανού» ή αλλιώς «Παλαί ντε Σπορ» όπως το λένε οι ντόπιοι, για το καθιερωμένο ξεμούδιασμα πριν το πρώτο τζάμπολ.

Ακριβώς μετά τους Βόσνιους που θα κάνουν την πρεμιέρα τους με τους Κύπριους (18:15), η Εθνική ομάδα προπονήθηκε (shootaround) με τις πόρτες για τα media να ανοίγουν ακριβώς πριν την ολοκλήρωσή της.

Τότε ο Βασίλης Σπανούλης φώναξε όλους τους διεθνείς στο κέντρο για μία «ντοπαρισμένη» ομιλία. «Η τακτική είναι μόνο ένα κομμάτι του μπάσκετ ανέφερε χαρακτηριστικά» ο ομοσπονδιακός προπονητής στο κέντρο του κύκλου και συνέχισε.

«Το μπάσκετ δεν είναι μόνο αυτό, είναι και η αυτοπεποίθησή σας, η πίστη στον συμπαίκτη δίπλα σας. Αυτό που ζητώ είναι η απόλυτη συγκέντρωσή σας. Συγκέντρωση, πάθος και καρδιά».

Στη συνέχεια και μετά το καθιερωμένο «ζντο», η κάμερα του Ole.gr έπιασε τον «Kill Bill» να τα… λέει με τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη, ζητώντας του να πασάρει πιο γρήγορα την μπάλα.

Την ίδια ώρα, οι περισσότεροι διεθνείς πήγαν προς τα αποδυτήρια αφού το κύριο μέρος της προπόνησης είχε ολοκληρωθεί.

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο πήγε από την μία πλευρά του γηπέδου, σε μια μπασκέτα μόνος του μαζί με τον κόουτς ατομικής βελτίωσης Μιχάλη Καλαβρό, για 100 βολές. Στην άλλη πλευρά, ο Κώστας Σλούκας έκανε διατάσεις και stretching ενώ οι Βασίλης Τολιόπουλος με τον Ντίνο Μήτογλου έκαναν σουτάκια.

Καθισμένοι στον πάγκο ήταν οι Κώστας Παπανικολάου και Δημήτρης Κατσίβελης που τα έλεγαν. Εκεί πήγε και ο Βασίλης Σπανούλης, ο οποίος είχε τετ α τετ με τον πόιντ γκαρντ της «Επίσημης Αγαπημένης» με τη συμβολή του αρχηγού.

Ο Έλληνας τεχνικός συνομίλησε για αρκετή ώρα με τον Κατσίβελη, παρουσία και του «Παπ». Άλλωστε η απόδοση του νέου-παλιού παίκτη της ΑΕΚ, στο δεύτερο μεγάλο τουρνουά του με την Εθνική ομάδα μετά το προολυμπιακό του 2021, θα παίξει τον δικό της σημαντικό ρόλο στην πορεία της Εθνικής ομάδας.