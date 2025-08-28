Όσα είπε ο Βασίλης Σπανούλης στους παίκτες της Εθνικής, πριν η Ελλάδα «ριχθεί» στη μάχη της πρεμιέρας (28/08, 21:30) του EuroBasket 2025.

Αποστολή στην Κύπρο: Μάνος Φυρογένης

Η Ελλάδα κάνει πρεμιέρα στο EuroBasket 2025, αντιμετωπίζοντας την Ιταλία το βράδυ της Πέμπτης (28/08, 21:30) και ο Βασίλης Σπανούλης μίλησε στους παίκτες της Εθνικής.

Κατά την ομιλία του, ο προπονητής της «γαλανόλευκης» στάθηκε σε τρεις λέξεις: «συγκέντρωση, πάθος και καρδιά», τονίζοντας πως στο μπάσκετ υπάρχουν πολλά περισσότερα, από το τακτικό κομμάτι, που κάνουν τη διαφορά.

«Η τακτική είναι μόνο ένα κομμάτι του μπάσκετ» ανέφερε χαρακτηριστικά, για να συμπληρώσει.

«Το μπάσκετ δεν είναι μόνο αυτό, είναι και η αυτοπεποίθησή σας, η πίστη στον συμπαίκτη δίπλα σας. Αυτό που ζητώ είναι η απόλυτη συγκέντρωσή σας. Συγκέντρωση, πάθος και καρδιά».

Δείτε το βίντεο μέσα από την κάμερα του Ole.gr: