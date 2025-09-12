Ο αθλητισμός όπως θέλουμε να τον βλέπουμε, μέσα από μία φωτογραφία των Betarades πριν το Ελλάδα – Τουρκία (12/09, 21:00)!

Αποστολή στη Ρίγα: Μάνος Φυρογένης

Ελάχιστες στιγμές απομένουν μέχρι το ραντεβού της Εθνικής με την ιστορία! Η «γαλανόλευκη» είναι στους ημιτελικούς μιας μεγάλης διοργάνωσης για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια.

Το μόνο που χρειάζεται τώρα είναι να καταφέρει να νικήσει την Τουρκία (12/09, 21:00), ώστε να έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει το χρυσό μετάλλιο!

Ο κόσμος της «επίσημης αγαπημένης» έχει αρχίσει να «ζεσταίνεται». Στην αρχή υπήρξε η αποθέωση κατά την αναχώρηση, από τη Xiaomi Arena. Ωστόσο, ήρθε η ώρα να πάρουν τα «μαγικά χαρτάκια» και να φτάσουν στο γήπεδο.

Η «μάχη» της κερκίδας θα είναι πολύ δυνατή, καθώς υπάρχουν αρκετοί φίλοι και από τις δύο πλευρές! Ωστόσο, όλα δείχνουν πως η «επίσημη αγαπημένη» θα κερδίζει με μικρή διαφορά.

Oι Betarades «έπιασαν» στην κάμερά τους αρκετές στιγμές, έξω από τον χώρο, όπου θα φιλοξενηθεί το μεγάλο γεγονός.

Ωστόσο, το highlight ήταν μία φωτογραφία, που έδειχνε έναν Έλληνα και έναν Τούρκο δίπλα-δίπλα με τις σημαίες των χωρών τους.

Μία στιγμή, όπου θέλουμε να βλέπουμε καθημερινά στον αθλητισμό.

Δείτε παρακάτω τη φωτογραφία και βίντεο έξω από τη Xiaomi Arena: