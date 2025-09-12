O κόσμος φώναξε «παρών» στην αναχώρηση της Εθνικής και προσπάθησε να «ζεστάνει» τους παίκτες της «γαλανόλευκης», πριν το ματς με την Τουρκία (12/09, 21:00)!

Αποστολή στη Ρίγα: Μάνος Φυρογένης

Λίγες στιγμές μονάχα έμειναν, για το ραντεβού της Εθνικής με την ιστορία! Η «γαλανόλευκη» είναι στην ημιτελική φάση, μίας μεγάλης διοργάνωσης, μετά από 16 ολόκληρα χρόνια!

Το μόνο που απέμεινε είναι να… ξεπεράσει την Τουρκία (12/09, 21:00), ώστε να είναι «παίξει» για το χρυσό μετάλλιο!

Η Γερμανία «έκλεισε» εισιτήριο στον μεγάλο τελικό και περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της. Ο κόσμος «αγκαλιάζει» την «επίσημη αγαπημένη» και βρέθηκε δίπλα της πριν τον σπουδαίο ημιτελικό του EuroBasket.

Πάρα πολλοί Έλληνες έχουν κάνει το ταξίδι στη Ρίγα, ώστε να παρακολουθήσουν από κοντά την προσπάθεια της Εθνικής. Φυσικά, βρέθηκαν και στο ξενοδοχείο, όταν το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη κατευθυνόταν προς τη Xiaomi Arena.

Συνθήματα, χειροκρότημα δεν… έλειπαν σε μία προσπάθεια, που έγινε ώστε να «ζεστάνουν» τους παίκτες της ομάδας.

Δείτε στο παρακάτω την αποθέωση, κατά την αναχώρηση της Εθνικής: