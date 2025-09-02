Η Εθνική ομάδα άφησε το ματς με τη Βοσνία να της γλιστρήσει και τώρα… τρέχει. Τι έκανε ο Κώστας Σλούκας προς το τέλος του αγώνα απευθυνόμενος στον Βασίλη Σπανούλη;

Αποστολή στην Κύπρο: Μάνος Φυρογένης

Η Εθνική Ελλάδας δεν έβαλε από δίπλα το 4Χ4 στον όμιλό της στη Λεμεσό επηρεασμένη από τις σημαντικές απουσίες των Γιάννη Αντετοκούνμπο και Γιαννούλη Λαρεντζάκη και τώρα… τρέχει. Τα κομπιουτεράκια βγήκαν και τις επόμενες ώρες θα πάρουν… φωτιά για τη θέση που θα τερματίσει το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη και φυσικά τον αντίπαλο στο πρώτο χιαστί στη Ρίγα. Εκεί που θα βρεθεί όπως και να έχει.

Η «γαλανόλευκη» παρότι ξεκίνησε εντυπωσιακά στον αγώνα με πολύ καλές αποστάσεις και σωστές αποφάσεις, λαβώθηκε από τα πολλά χαμένα αμυντικά ριμπάουντ (19) και τη physical παρουσία της Βοσνίας που τα έδωσε όλα για όλα για την τελευταία ευκαιρία πρόκρισής της.

Το «θολωμένο» μυαλό της Εθνικής ομάδας και η έλλειψη λύσεων με τον Greek Freak να παρακολουθεί αμέτοχος από τον πάγκο, δεν έδωσαν την ευκαιρία στην Εθνική ομάδα που έτρεξε αλλά δεν πρόλαβε, να φέρει τα κάτω πάνω.

Ακόμα κι έτσι βέβαια, το παιχνίδι δεν το παράτησε. Ούτε όταν βρέθηκε στο -14 (69-55), οκτώ λεπτά πριν το τέλος της αναμέτρησης. Οι διαφορές άλλωστε ίσως παίξουν τον δικό τους ρόλο στο… ταμείο της Λεμεσού.

Με το σκορ στο 76-69 και 1’35” να απομένουν, η Εθνική ομάδα έβγαλε αμαρκάριστο σουτ. Ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης έδωσε στη γωνία στον Κώστα Σλούκα και εκείνος με μία προσποίηση, κέρδισε την προς στιγμήν ελευθερία του. Δίστασε όμως να σουτάρει, καθυστέρησε και εν τέλει έδωσε πάλι δίπλα στον συμπαίκτη του στον Παναθηναϊκό, ο οποίος βρήκε σίδερο.

Οι Βόσνιοι πήραν το ριμπάουντ και κέρδισαν το φάουλ από τον Ντόρσεϊ. Εκεί χάθηκε μία σημαντική ευκαιρία για την Εθνική ομάδα να ροκανίσει τη διαφορά στους τέσσερις, με πάνω από 1μιση λεπτό να απομένει.

Επιστρέφοντας προς τα πίσω, ο Κώστας Σλούκας κοίταξε τον ελληνικό πάγκο και τον Βασίλη Σπανούλη, τονίζοντας ξανά και ξανά «εγώ φταίω, εγώ φταίω», προφανώς εννοώντας πως έπρεπε να αναλάβει εκείνος την ευθύνη.

Ελλείψει Γιάννη Αντετοκούνμπο βέβαια, ο έμπειρος γκαρντ ήταν ο κορυφαίος βάσει αξιολόγησης της «γαλανόλευκης» με 13 πόντους (4/11 σουτ), 8 ασίστ και 4 ριμπάουντ σε 26’18”. Ο Σλούκας που πολλές φορές δεν είχε τις απαραίτητες βοήθειες, καταπονήθηκε αρκετά, κρατώντας την μπάλα για πολλά δευτερόλεπτα στα χέρια του σε κάθε επίθεση.