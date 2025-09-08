Ο Βασίλης Σπανούλης στην προπόνηση της Εθνικής, μίλησε για τα 16 χρόνια της Ελλάδας χωρίς ημιτελικό, αλλά και τα «ατού» της Λιθουανίας!

H Εθνική Ελλάδας τα κατάφερε και προκρίθηκε στις «8» καλύτερες ομάδες του EuroBasket. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πραγματοποίησε μία «μυθική» εμφάνιση και η «γαλανόλευκη» άφησε εκτός συνέχειας το Ισραήλ (07/09, 84-79).

Το «εμπόδιο» για τα προημιτελικά είναι η -πάντα- επικίνδυνη Λιθουανία (09/09, 21:00). Στην τελευταία προπόνηση της «επίσημης αγαπημένης» ο Βασίλης Σπανούλης απάντησε στις ερωτήσεις απ’ τους εκπροσώπους του Τύπου.

Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός τόνισε πως η Εθνική αν θέλει να «σβήσει» τα 16 χρόνια, χωρίς να είναι στα ημιτελικά μίας μεγάλης διοργάνωσης θα πρέπει να ζήσει το «τώρα» και να… ξεχάσει το παρελθόν.

Την ίδια ώρα, μίλησε και για τα όσα «ξεχωρίζει» απ’ τη Λιθουανία. Συγκεκριμένα, δήλωσε πως είναι μία πολύ physical ομάδα, που τρέχει πολύ και παίζει με μεγάλη ένταση.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη:

Οι σκέψεις του για το αυριανό ματς με τη Λιθουανία:

«Είναι ένα ακόμη παιχνίδι νοκ άουτ. Είμαστε έτοιμοι και δεν περιμέναμε να προετοιμαστούμε τώρα για τα νοκ άουτ. Προετοιμαζόμαστε από την πρώτη ημέρα για αυτά τα παιχνίδια και είμαστε έτοιμοι, ήρεμοι και συνειδητοποιημένοι για το τι πρέπει να κάνουμε και να εκτελέσουμε το πλάνο μας».

Για το γεγονός ότι η Ελλάδα κυνηγά την πρώτη της νίκης σε προημιτελικά μετά από 16 χρόνια:

«Αυτά είναι για τους δημοσιογράφους. Το λέτε και δεν μου αρέσει καθόλου. Είναι πραγματικότητα, αλλά δεν με ενδιαφέρει. Κοιτάω μόνο το τώρα. Όσο το λέτε θα γίνουν 26, 36, 56. Αν ζήσουμε την στιγμή μπορεί να αλλάξει αυτό. Εμένα με ενδιαφέρει μόνο το αυριανό ματς με τη Λιθουανία».

Για το γεγονός ότι η Εθνική μπορεί να κερδίσει με πολλούς διαφορετικούς τρόπους:

«Αυτό είναι το σύγχρονο μπάσκετ. Πρέπει να είσαι έτοιμος να ανταπεξέλθεις σε κάθε είδους μέρα. Πρέπει να είσαι έτοιμος να προσαρμοστείς. Χθες δείξαμε μια πτυχή του εαυτού μας. Έτσι το δείξαμε και χθες και αξίζουν συγχαρητήρια στα παιδιά».

Για την παραπάνω ημέρα ξεκούρασης της Λιθουανίας:

«Όλοι θέλουν να παίξουν αυτό το ματς. όλα είναι στο μυαλό. Το θέμα είναι πνευματικό. Η κούραση ξεπερνιέται από το κίνητρο και τη δίψα για διάκριση».

𝝩𝝤 𝝥𝝦𝝤𝝘𝝦𝝖𝝡𝝡𝝖 𝝩𝝮𝝢 𝝥𝝦𝝤𝝜𝝡𝝞𝝩𝝚𝝠𝝞𝝟𝝮𝝢

Η Ελλάδα θα αναμετρηθεί με την Λιθουανία για μια θέση στους ημιτελικούς του Ευρωμπάσκετ 2025.



🗓️ Τρίτη 9/9

17:00 Τουρκία-Πολωνία

21:00 Λιθουανία-Ελλάδα



🗓️ Τετάρτη 10/9

17:00 Φινλανδία– Γεωργία

21:00 Γερμανία – Σλοβενία pic.twitter.com/aWX7ak1Htc — HellenicBF (@HellenicBF) September 8, 2025

Για το παιχνίδι με την Ισπανία και το γεγονός ότι η Εθνική «χάνει» διαφορές:

«Mην βλέπουμε μόνο την τελική έκβαση. Βάλαμε τους σωστούς παίκτες στα κατάλληλα σημεία, είχαμε αλτρουισμό, δείξαμε καλή εικόνα. Μπορούσαμε να το κάνουμε και με το Ισραήλ, αλλά σουτάραμε διαφορετικά από ότι στην πρώτη φάση γιατί εκεί έκαναν παγίδες στον Γιάννη. Οι Ισραηλινοί δεν το έκαναν αυτό και έτσι βγήκαν διαφορετικά σουτ με διαφορετικές καταστάσεις. Εμείς θα πάρουμε αυτό που μας δίνουν. Είμαστε έτοιμοι να τιμωρήσουμε κάθε άμυνα. Τα παιδιά μπορούν να σουτάρουν, να παίζουν close out και είμαστε έτοιμοι σε κάθε τομέα».

Για χαμένα lay-ups και χαμένα αιφνιδιασμούς:

«Δεν υπάρχει πιο απλοποιημένο παιχνίδι από αυτό που κάνουμε. Κατεβαίνουμε και δίνουμε την μπάλα στον Γιάννη. Παίζει pick n’ roll ο Σλούκας και έχουμε καλά διαστήματα. Δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος να δώσω ευθύνες για κάποιον που του γλιστράει η μπάλα. Με ενδιαφέρουν άλλα πράγματα».

Για τη Λιθουανία:

«Είναι μια physical ομάδα. Είναι η σχολή της αυτή. Τρέχουν πάρα πολύ παίζουν σε μεγάλη ένταση, έχουν δυνατότητες και αδυναμίες που τις έχουμε εντοπίσει και πιστεύω ότι θα είμαστε συγκεντρωμένοι να εκτελέσουμε το πλάνο μας για να κάνουμε καλό παιχνίδι».