Η Εθνική «πέταξε» για τα προημιτελικά, άφησε εκτός συνέχειας το Ισραήλ (07/09, 84-79) και συνεχίζει να ονειρεύεται! Ποιο είναι το «μονοπάτι», μέχρι τον τελικό του EuroBasket;

Ένας Γιάννης Αντετοκούνμπο, να τον… πιείς στο ποτήρι κι ένας Αλέξανδρος Σαμοντούροβ να δείχνει, γιατί είναι ένα από τα μεγαλύτερα «κεφάλαια» του ελληνικού μπάσκετ.

Η Εθνική «πέταξε» για τα προημιτελικά του EuroBasket, αφήνοντας εκτός συνέχειας το Ισραήλ (07/09, 84-79)!

Πλέον, η «γαλανόλευκη» μπορεί να δώσει το πολύ ακόμα τρεις αναμετρήσεις, και συνεχίζει να ονειρεύεται ένα μετάλλιο, μετά από πολλά χρόνια!

Ωστόσο, ποιο είναι το «μονοπάτι» της; Το επόμενο ραντεβού της είναι «κλεισμένο» για την Τρίτη (09/09) στις 21:00. Στους «8» θα βρει απέναντί της τη Λιθουανία.

Αν καταφέρει να ξεπεράσει την «παρέα» του Γιόνας Βαλαντσιούνας θα αναμετρηθεί στα ημιτελικά, με τον νικητή του Τουρκία – Πολωνία, την επερχόμενη Παρασκευή (12/09).

Με ένα «ζευγάρωμα», με την ομάδα του Εργκίν Αταμάν να είναι πλέον πολύ ορατό. Αν η «γαλανόλευκη» καταφέρει να φτάσει στους «4» θα δώσει ακόμα μία αναμέτρηση, οτιδήποτε και να συμβεί.

Αυτό θα γίνει, είτε στον μεγάλο τελικό, είτε τον αγώνα της 3ης θέσης την επόμενη Κυριακή (14/09).

Αναλυτικά, το «μονοπάτι» της Εθνικής:

Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου – Προημιτελικά

Τουρκία – Πολωνία

Λιθουανία – Ελλάδα

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου – Προημιτελικά

Φινλανδία – Γεωργία

Γερμανία – Σλοβενία

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου – Ημιτελικά

Γερμανία – Σλοβενία vs Φιναλνδία – Γεωργία

Λιθουανία – Ελλάδα vs Τουρκία – Πολωνία

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου – Τελικοί

Μικρός Τελικός 17:00

Μεγάλος Τελικός 21:00