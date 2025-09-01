Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με μία απλή κίνηση, «χάρισε» χαμόγελα σε μία ολόκληρη οικογένεια, στο Τουρνουά Ακρόπολις!

Μία κίνηση, που σημαίνει πολλά! Μπορεί τόσο καιρό να μην είχε γίνει γνωστή, αλλά μαθεύτηκε μέσω των social media, μία ιδιαίτερη ιστορία με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Το ημερολόγιο έδειχνε 19 Αυγούστου του 2025 και μία οικογένεια απ’ την Ιταλία, απολάμβανε τις διακοπές της στην Ελλάδα.

Με το Τουρνουά Ακρόπολις να είναι σε εξέλιξη και τον μικρό γιο να είναι λάτρης του μπάσκετ και του «Greek Freak» η επίσκεψη στο ΟΑΚΑ ήταν… αναπόφευκτη.

Παρ’ όλα αυτά, δεν μπορούσαν όλα τα μέλη της οικογένειας να δηλώσουν «παρών», καθώς δεν υπήρχε οικονομική δυνατότητα. Για αυτό, αποφασίστηκε πως ο πατέρας θα πάρει τον γιο του και θα είναι στο ΟΑΚΑ, χωρίς τη μητέρα και τη μεγάλη αδερφή.

Η πρώτη τους επίσκεψη στον προαύλιο χώρο του γηπέδου έγινε, έτσι ώστε να μάθουν τα «κατατόπια» και να μην χάσουν χρόνο πριν το ματς με τη Λετονία (20/08, 104-86).

Από το… πουθενά είχαν την τύχη και την ευκαιρία να «πέσουν», πάνω στον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Παρά την παρουσία security, όλη η οικογένεια τον πλησίασε και είχαν μία πολύ όμορφη συζήτηση.

Όλοι εξέφρασαν τον θαυμασμό τους, αλλά πιο πολύ ο μικρός, Κάρλο. Άλλωστε, παίζει και μπάσκετ και ο παίκτης των Μιλγουόκι Μπακς είναι ένας από τους αγαπημένους του.

Όταν ο «Gιαnnis» έμαθε πως δεν θα είναι όλη η οικογένεια στο γήπεδο, το πήρε «επάνω» του. Είπε πως θα φρόντιζε ο ίδιος για τα εισιτήρια. Και έτσι έγινε!

Όχι μόνο «έβαλε» όλη την οικογένεια στο γήπεδο, αλλά τους έδωσε τις θέσεις δίπλα από τη δικιά του!

Μία ιστορία, που μοιράστηκε ο Ντανιέλε Μπουνοφράτε και δείχνει το πόσο σπουδαίος είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο!