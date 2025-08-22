Η κλεψύδρα αδειάζει, οι μέρες περνούν και το μεγάλο ραντεβού του καλοκαιριού πλησιάζει για το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ώρα Εθνικών ομάδων και «Επίσημης Αγαπημένης» η οποία παρά τις αρκετές και τρανταχτές απουσίες της, κοιτάζει ψηλά. Ως οφείλει.

Από το 2009 και την Πολωνία έχει να σκαρφαλώσει το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στο βάθρο των νικητών και στη… δύση της καριέρας σπουδαίων αθλητών που έχουν τραβήξει κουπί αλλά δεν έχουν «γευτεί» αυτή τη χαρά, θα τα δώσει όλα για να υπερβάλει εαυτόν και να τα καταφέρει.

Το ταξίδι αρχίζει την επόμενη εβδομάδα από την Κύπρο, πριν οι 16 καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης ταξιδέψουν στην πρωτεύουσα της Λετονίας – οι 4 θα βρίσκονται ήδη εκεί για την ακρίβεια – με το βλέμμα στο «άγιο δισκοπότηρο».

Λίγες ημέρες πριν το τζάμπολ, η FIBA που κινείται σε ρυθμούς διοργάνωσης, ρώτησε «θρύλους» του ευρωπαϊκού μπάσκετ αναφορικά με την δική τους τριάδα στο βάθρο. Και δεν ήταν λίγοι εκείνοι που τοποθέτησαν την παρέα του Γιάννη Αντετοκούνμπο στη ζώνη των μεταλλίων και δη, εντός αυτών.

Ο Γιάννης Μπουρούσης πιστεύει πως η Εθνική ομάδα θα είναι φιναλίστ με τη Σερβία νικήτρια και MVP τον Γιόκιτς ενώ ο Γκόραν Ντράγκιτς «βλέπει» την Ελλάδα να τερματίζει στην 3η θέση.

Το μικρό αλλά μεγάλο επίτευγμα του Σπανούλη που δεν «βλέπει» ονόματα μέσα από ένα βίντεο Η Εθνική ομάδα πραγματοποίησε πειστική εμφάνιση απέναντι στη Λετονία με τον Βασίλη Σπανούλη να έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα.

Εκεί τοποθέτησε το σύνολο του Σπανούλη τόσο ο Πανγιώτης Γιαννάκης όσο και ο Μάικ Τζέιμς με τον Μιντάουγκας Κουζμίνσκας ενώ 3η πιστεύει πως θα καταταγεί η Εθνική Ελλάδος και ο Ομέρ Σι.

Κάπως αισιόδοξος αναφορικά με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του ο Τόμασζ Τόμανεκ (Πολωνός) με την Εθνική Ομάδα φιναλίστ ενώ τρίτη θα βγει η Ελλάδα και σύμφωνα με την Τουρκάλα δημοσιογράφα, Ντενίζ Ακσόι.

