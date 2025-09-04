Η νίκη της Βοσνίας επί της Γεωργίας έχει σημαντικές επιπτώσεις για την ελληνική ομάδα στο Eurobasket. Το αποτέλεσμα αυτό καθορίζει πως η Εθνική Ελλάδας μπορεί να τερματίσει είτε πρώτη, είτε τέταρτη στον όμιλό της, ανάλογα με το αποτέλεσμα του αγώνα εναντίον της Ισπανίας.
Η Ισπανία παίζει επίσης με μεγάλη πίεση, καθώς αν χάσει, θα υποστεί έναν γρήγορο και οδυνηρό αποκλεισμό από το τουρνουά, στη φάση των ομίλων.
Εάν η Ελλάδα νικήσει την Ισπανία, θα αντιμετωπίσει στον γύρο των «16» τον ηττημένο του αγώνα Ισραήλ-Σλοβενία.
Εάν, ωστόσο, η Ελλάδα ηττηθεί από την Ισπανία και τερματίσει τέταρτη, θα αντιμετωπίσει στους «16» τον πρώτο του ομίλου του Κατοβίτσε, που μπορεί να είναι το Ισραήλ ή η Γαλλία.