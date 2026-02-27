Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Τζέριαν Γκραντ το έκαναν… ξανά για την Εθνική Ελλάδος και τους συμπαίκτες τους στον Παναθηναϊκό.

Πλήθος Ευρωλιγκάτων μέσα στο παρκέ, σταρ και έξω από αυτό. Θέση στις κερκίδες της Sunel Arena λίγο μετά το πρώτο τζάμπολ της αναμέτρησης της Εθνικής ομάδας με την αντίστοιχη του Μαυροβουνίου για την 3η αγωνιστική των προκριματικών της Α’ φάσης του Παγκοσμίου στο Κατάρ, πήραν οι Χουάντσο Ερνγανγκόμεθ και Τζέριαν Γκραντ.

Οι δύο «πράσινοι» λίγες ώρες μετά την αναμέτρηση και εντός έδρας ήττα από την Παρί, φόρεσαν τα… δικά τους και έσκασαν μύτη στο γήπεδο της ΑΕΚ που λαμβάνει χώρα το ματς.

Παρέα φυσικά με τους Γκραντ Τζούνιορ που δεν το κουνάνε από το πλευρό του θείου Χουάντσο Ερνανγκόμεθ. Με το βλέμμα στραμμένο φυσικά στους (αρκετές) συμπαίκτες τους στον Παναθηναϊκό αφού στη 12άδα συμπεριλίφθησαν οι Ρογκαβόπουλος, Τολιόπουλος, Καλαϊτζάκης και Μήτογλου για τον αγώνα με το Μαυροβούνιο.

Γκραντ και Χουάντσο στα Λιόσια για την Εθνική ομαδα και τους συμπαίκτες τους στον Παναθηναϊκό με τους Grant Jr μαζί! ΣΤΥΛΑΡΑ ο Ισπανός #ethniki #hernanhomez #hellas #juancho #FIBAWC #paobc pic.twitter.com/9sr7PrKLwB — Manolis Fyrogenis (@MFyrogenis) February 27, 2026

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που οι δυο τους, οι οποίοι έχουν αναπτύξει πολύ ισχυρούς οικογενειακούς δεσμούς από το πρώτο διάστημά τους στον Παναθηναϊκό, επισκέπτονται αγώνα της Εθνικής Ελλάδος. Καθώς παρόντες ήταν και τον Φλεβάρη του 2025 στο τελευταίο ματς – χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον – πριν το… χάλκινο Ευρωμπάσκετ σε Κύπρο και Ρίγα.