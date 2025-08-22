Σε αναμμένα κάρβουνα στην Εθνική ομάδα, λίγες μέρες πριν το τζάμπολ στο EuroBasket 2025.

Πύρρειος αποδείχθηκε η νίκη της Εθνικής Ομάδας την τελευταία ημέρα του Τουρνουά Ακρόπολις, σημαίνοντας ταυτόχρονα συναγερμός στις τάξεις της.

Ατυχία για τη «γαλανόλευκη» λίγες μέρες πριν μπει στο αεροπλάνο για την πρώτη στάση, στην Κύπρο. Με την ελπίδα φυσικά να υπάρχει και δεύτερη. Η Εθνική Ελλάδος παρά τις απουσίες της, επικράτησε στο… νήμα της Ιταλίας (76-74) πριν την πρόβα τζενεράλε με την Γαλλία, το βράδυ της Κυριακής (24/8) στο ΟΑΚΑ. Παρόλα αυτά, κάθε άλλο παρά «ανάλαφρος» μπορεί να αισθάνεται ο Βασίλης Σπανούλης.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός πέρα από τον γρίφο τον οποίο πρέπει να λύσει, επιλέγοντας την τελική 12άδα, έχει να προβληματιστεί και με την κατάσταση της υγείας του Αλέξανδου Σαμοντούροβ. Ο νεαρός φόργουορντ τραυματίστηκε στο παιχνίδι με τους Ιταλούς. Για την ακρίβεια υπέστη κάκωση τέταρτου μετακαρπίου δεξιάς άκρας χειρός και μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, μετέβη στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις.

Αυτό που μένει να διευκρινιστεί είναι ο βαθμός της ζημιάς την οποία υπέστη κι αν αυτός αποβή σημαντικός ούτως ώστε να μην ακολουθήσει τελικά την υπόλοιπη αποστολή. Μιας και μοιάζει να έχει κερδίσει τους υπόλοιπους αμφίβολους στο σπριντ.

Η πρεμιέρα της Εθνικής Ομάδας για το επερχόμενο EuroBasket, είναι προγραμματισμένη για τις 28/8 στη Λεμεσό.