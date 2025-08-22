Ο Βασίλης Σπανούλης μπροστά στη δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση της τελικής δωδεκάδας για το EuroBasket. Ποιον «έκοψε» μετά την Ιταλία;

Οι αναμενόμενοι «μπελάδες» στο μυαλό του Βασίλη Σπανούλη ολοένα και μεγαλώνουν καθώς η ώρα της κρίσης και των τελικών αποφάσεων πλησιάζει. Αν και με τη στάση του, έχει δείξει την προτίμησή του σε ορισμένους αθλητές με τους οποίους σχεδιάζει να πορευτεί στο EuroBasket 2025.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός έμεινε ικανοποιημένος από την προσπάθεια των παικτών του στην οριακή νίκη κόντρα στην Ιταλία, φέρνοντας στον νου μάλιστα και την μεγάλη διαφορά στην εικόνα που έδειξε η «γαλανόλευκη» σε σχέση με την φιλική αναμέτρηση κόντρα στο Ισραήλ. Με κοινή συνισταμένη τις απουσίες.

Ο Βασίλης Σπανούλης δεν έκρυψε την αμφιβολία που υπάρχει στο μυαλό του αναφορικά με τον 12ο και αν αυτός θα είναι ψηλός (Ζούγρης) ή γκαρντ (Κατσίβελης), λίγο πριν την τελική διαλογή.

Βέβαια το εν λόγω σκεπτικό μπορεί να επηρεάσει η υπόθεση του Αλέξανδρου Σαμοντούροβ που τραυματίστηκε και μένει να φανεί το μέγεθος της ζημιάς. Σχεδόν ταυτόχρονα με την ολοκλήρωση της συνέντευξης Τύπου, έγινε γνωστό πως ο Όμηρος Νετζήπογλου «κόπηκε», αφού πρώτα πέρασε στο παρκέ για τα τελευταία δευτερόλεπτα. Άρα μένουν 15 ακόμα.

Αναλυτικότερα τα όσα δήλωσε ο Βασίλης Σπανούλης στη συνέντευξη Τύπου

«Το πιο σημαντικό ήταν η αντίδρασή μας. Στο ματς με το Ισραήλ είχαμε απουσίες και δείξαμε πολύ κακή εικόνα, ενώ σήμερα είχαμε πολύ καλή εικόνα. Στο δεύτερο ημίχρονο βγάλαμε τρανζίσιον, βάλαμε ανοιχτά σουτ και πήραμε μια διαφορά που την κρατήσαμε ως το τέλος».

Για την δυσκολία ως προς την τελική διαλογή, ο Βασίλης Σπανούλης είπε:«Για κάθε παιδί που δεν θα είναι στην τελική δωδεκάδα θα είναι δύσκολο. Θα είναι όμως σαν να είναι μαζί μας, ίσως είναι στο μέλλον. Κάποιοι πρέπει να πάνε στα τελικά, κάποιοι να μείνουν πίσω. Θα πρέπει δυστυχώς να στενοχωρήσω κάποιον. Μακάρι να μπορούσα να πάρω 13-14 παίκτες και όχι 12.

«Έχω στο μυαλό μου ότι είναι ένα τουρνουά μεγάλο, όχι όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Όποια απόφαση και να πάρεις είναι και σωστή και λάθος. Στη ζωή μου έχω μάθει να παίρνω αποφάσεις και θα τη στηρίξω και τώρα».

Για το αν έχει βγάλει ασφαλή συμπεράσματα παρά την παρουσία του Γιάννη Αντετοκπύνμπο σε ένα μόνο ματς για την ώρα, απάντησε: «Αν δεν είχα βγάλει ασφαλή συμπεράσματα, κάτι λάθος θα γινόταν. Μπορεί ο Γιάννης να έπαιξε σε ένα παιχνίδι, αλλά ήταν σαν να έπαιζε σε όλα. Είδατε πώς έπαιξε. Η πρόοδος είναι σημαντική από την πρώτη μέρα μέχρι και σήμερα. Αυτά που δουλεύουμε, οι αυτοματισμοί, η χημεία, βελτιώνονται. Έχουμε ένα ακόμη φιλικό την Κυριακή και πρέπει να πάμε όσο πιο έτοιμοι μπορούμε στην Κύπρο».

Για τα πολλά λάθη της Εθνικής και ιδίως στην περιφέρεια: «Σίγουρα δεν μου αρέσει που κάναμε 19 λάθη, πολλά από αυτά οδήγησαν και σε αιφνιδιασμό, ήταν φτηνά λάθη. Είδαμε παιχνίδια που τα ίδια παιδιά δεν έκαναν λάθη. Καλούμαι να πάρω μια απόφαση και να στηριχτώ σε αυτή, όπως ξέρετε όταν παίρνω μια απόφαση δεν το μετανιώνω».

Ως προς την εξωαγωνιστική μουρμούρα που είναι μεγαλύτερη φέτος σε σχέση με πέρυσι, σε ερώτηση των Betarades, ο V-Span είπε: «Δεν ξέρω τι γίνεται απ‘ έξω, εγώ βλέπω παιδιά που είναι αγαπημένα, που κάνουν πλάκες, που στηρίζει ο ένας τον άλλον, που θέλουν να πετύχουν… Μπορεί απέξω να ήταν όλα τέλεια και μέσα να γινόταν χαμός. Προτιμώ το αντίθετο. Ζούμε σε μια εποχή των social media, που ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει, αλλά μέσα στην ομάδα το κλίμα είναι εξαιρετικό».