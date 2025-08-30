Υποστηρικτικός μεν, από τον πάγκο δε ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο παιχνίδι με την Κύπρο. Με ποιον «παλάβωσε»;

Με τα πολιτικά του ρούχα εμφανίστηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο παιχνίδι της 2ης αγωνιστικής του γ΄ ομίλου απέναντι στην Κύπρο το απόγευμα του Σαββάτου (30/8) στη Λεμεσό.

Όπως εξήγησε ο Βασίλης Σπανούλης στην flash interview – και το οποίο ήταν το προφανές – και δεδομένης της διαφοράς ανάμεσα στα δύο αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα, προτιμήθηκε ο Έλληνας σούπερ σταρ να ξεκουραστεί και να προφυλαχθεί από το οτιδήποτε ενόψει της πολύ απαιτητικής συνέχειας.

Ο Greek Freak είδε τους συμπαίκτες και συμπατριώτες του να μην αντιμετωπίζουν πρόβλημα κόντρα στην αδύναμη οικοδέσποινα, χειροκροτώντας τις προσπάθειές τους. Μάλιστα κατά τη διάρκεια της τελευταίας περιόδου, ενθουσιάστηκε με έναν από αυτούς.

Γιατί τα… πήρε ο Σπανούλης με (προβοκατόρικη) ερώτηση Γεωργιανού δημοσιογράφου; Μίνι εκνευρισμός υπήρξε στο τέλος της συνέντευξης Τύπου του Βασίλη Σπανούλη, μετά από ερώτηση Γεωργιανού δημοσιογράφου.

Ο Δημήτρης Κατσίβελης που αγωνίστηκε μετά τον πρωτάρη Αλέξανδρο Σαμοντούροβ περισσότερο από κάθε άλλον και τα πήγε πολύ καλύτερα από την πρεμιέρα, είχε προς το τέλος του ματς… φτερά στα πόδια.

Σε σημείο που ότνα βγήκε στο ανοιχτό γήπεδο «πέταξε» αφού δεν φοβήθηκε το κάρφωμα. Το πραγματοποίησε και «τρέλανε» τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Στο παιχνίδι της 3ης στροφής με την σαφώς πιο σκληροτράχηλη και ανταγωνιστική Γεωργία, ο Έλληνας σταρ αναμένεται να επιστρέψει στη δράση ενισχύοντας το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη στο… αυλάκι που έχει ανοίξει για την πρώτη θέση του ομίλου.