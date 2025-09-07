Ο Βασίλης Σπανούλης, μετά την πρόκριση της Εθνικής στα προημιτελικά του EuroBasket έκανε γνωστά τα στοιχεία, που «κρατάει» από το ματς με το Ισραήλ (07/09, 84-79), αλλά και όλα όσα θα ήθελε να βελτιώσει.

Η Εθνική τα κατάφερε! Με έναν Γιάννη Αντετοκούνμπο, από άλλον πλανήτη ξεπέρασε το εμπόδιο του Ισραήλ (07/09, 84-79) και «έκλεισε» μία θέση για την 8άδα του EuroBasket.

Ο Βασίλης Σπανούλης, μετά την πρόκριση έκανε τις δικές του «παρατηρήσεις» στις δηλώσεις του στο ERTnews. Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός ήταν ευχαριστημένος, από την απόδοση της ομάδας του, στον τομέα των ριμπάουντ, αλλά και για τα όσα έκανε στο τρανζίσιον.

Ωστόσο, υπήρχαν και πράγματα, που δεν του άρεσαν. Συγκεκριμένα, τόνισε πως η «γαλανόλευκη» θα πρέπει να είναι καλύτερη στην πίεσή της, ενώ μερικές φορές θα έπρεπε να έχει περισσότερη ταχύτητα στο παιχνίδι της.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη:

Για την εμφάνιση με το Ισραήλ και την πρόκριση στα προημιτελικά:

«Πιστεύω είναι πολύ σημαντικό που κερδίσαμε αυτό το παιχνίδι. Δεν ήμασταν εύστοχοι σήμερα, ήμασταν νευρικοί, αλλά είναι λογικό είναι το πρώτο ματς. Πρέπει να συνεχίσουμε να παίζουμε το μπάσκετ μας.

Το πιο σημαντικό είναι να βρεις τις λύσεις σε αυτούς τους αγώνες ακόμα και στην ημέρα που δεν βάζεις τα σουτ. Ήμασταν αρκετά καλοί στο τρανζίσιον και στο ριμπάουντ. Πρέπει να δούμε μερικά κομμάτια για να τα βελτιώσουμε και κάθε παιχνίδι από εδώ και πέρα θα είμαστε καλύτεροι».

Για την κυριαρχία στα ριμπάουντ:

«Είπα και πριν, στον αιφνιδιασμό και στα ριμπάουντ ήμασταν πολύ καλοί. Πρέπει να είμαστε καλύτεροι στην πίεση και κάποιες στιγμές παίξαμε λίγο αργά, έπρεπε να παίξουμε με μεγαλύτερη ταχύτητα».

Για το ματς με τη Λιθουανία την Τρίτη:

«Τώρα πρέπει να ξεκουραστούμε. Έχουμε σχεδόν δύο ημέρες, γιατί την Τρίτη παίζουμε θεωρητικά αργά. Θα ετοιμάσουμε το παιχνίδι».

Για το κίνητρο που έχουν οι Έλληνες διεθνείς:

«Προφανώς και έχουν κίνητρο, έχουμε προετοιμαστεί καλά και έχουμε έρθει έτοιμοι στο τουρνουά».