Μετά τη νίκη της Σλοβενίας επί του Ισραήλ, ξεκαθαρίστηκε η εικόνα για τους πιθανούς αντιπάλους που θα έχει η Εθνική Ελλάδας, στη φάση των “16” του Eurobasket 2025.
Εάν η Εθνική Ελλάδας καταφέρει να νικήσει την Ισπανία, τότε ο αντίπαλος στον πρώτο νοκ-άουτ αγώνα θα είναι το Ισραήλ.
Αντίθετα, σε περίπτωση ήττας από την Ισπανία, η Εθνική Ελλάδας θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία, η οποία τερμάτισε πρώτη στον Group D.
Αξίζει να σημειωθεί πως η Ισπανία παίζει με την πλάτη στον τοίχο, καθώς αν χάσει, θα υποστεί έναν γρήγορο και οδυνηρό αποκλεισμό από το τουρνουά, στη φάση των ομίλων.