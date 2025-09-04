Η Εθνική Ελλάδας γνωρίζει ήδη τους δύο πιθανούς αντιπάλους της στη φάση των «16» του Eurobasket, ανάλογα με τη θέση που θα τερματίσει.

Μετά τη νίκη της Σλοβενίας επί του Ισραήλ, ξεκαθαρίστηκε η εικόνα για τους πιθανούς αντιπάλους που θα έχει η Εθνική Ελλάδας, στη φάση των “16” του Eurobasket 2025.

Εάν η Εθνική Ελλάδας καταφέρει να νικήσει την Ισπανία, τότε ο αντίπαλος στον πρώτο νοκ-άουτ αγώνα θα είναι το Ισραήλ.

Αντίθετα, σε περίπτωση ήττας από την Ισπανία, η Εθνική Ελλάδας θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία, η οποία τερμάτισε πρώτη στον Group D.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Ισπανία παίζει με την πλάτη στον τοίχο, καθώς αν χάσει, θα υποστεί έναν γρήγορο και οδυνηρό αποκλεισμό από το τουρνουά, στη φάση των ομίλων.