Ο Γιουσέφ Νούρκιτς δεν το συζητά και βλέπει νίκη της Εθνικής ομάδας απέναντι στην Ισπανία.

Για τον Γιουσέφ Νούρκιτς δεν τίθεται ζήτημα. Η Εθνική ομάδα θα πατάξει τους δαίμονές της και θα ταξιδέψει στη Λετονία και τη Ρίγα με την πρωτιά στα μπαγκάζια της. Και ένα πιο βατό μονοπάτι ενόψει των χιαστί. Με το μυαλό και το βλέμμα σε μια διάκριση που τόσο λείπει από τη «γαλανόλευκη».

Το μέγεθος των Βόσνιων στην περιφέρεια και η μεγαλύτερη αποφασιστικότητα που έβγαλαν στο παρκέ, αποδείχθηκαν καθοριστικοί παράγοντες για την παρέα του Νούρκιτς. Από εκεί που βρίσκονταν με το ανέμιση πόδι εκτός, οι Βόσνιοι πέρασαν τον σκόπελο των γκρουπ, εναποθέτοντας την τύχη των Γεωργιανών στην Εθνική Ελλάδος.

Το «μπαμ» με το καλησπέρα απέναντι στην κάτοχο του τροπαίου Ισπανία δεν βρήκε την ανάλογη συνέχεια. Ο Τζίκιτς επέλεξε να ξεκουράσει παίκτες με τη γαλανόλευκη και του γύρισε… μπούμερανγκ.

Με το αποτέλεσμα αυτό, οι Βόσνιοι που έπαιξαν για την επιβίωσή τους, μπορεί να γλυτώσουν και την τελευταία θέση του τρίτου ομίλου. Αρκεί η «φούρια ρόχα» να συνεχίσει το πολύ καλό σερί (8/9) απέναντι στην «Επίσημη Αγαπημένη». Αυτό το σενάριο πάντως, δεν συγκεντρώνει τόσες πιθανότητες για τον σούπερ σταρ των Βόσνιων που φώναξαν για την Παλαιστινή κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

«Η Ελλάδα είναι πρώτη», είπε γεμάτος απορία στην ερώτηση των Betarades. Ούτε όταν του μεταφέρθηκε η περίπτωση με την οποία τερματίζουν μπροστά από την Εθνική Ελλάδος, έδειξε να πείθεται.

«Δεν θα χάσει. Δεν ξέρω, για μένα δεν θα χάσουν. Είναι μία σπουδαία ομάδα και η Ελλάδα τόση ιστορία σε κάθε άθλημα. Αλλά στο μπάσκετ… Νομίζω ότι θα είναι ευχαριστημένοι με την πρώτη θέση», είπε ο περήφανος για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της πατρίδας του Νούρκιτς.