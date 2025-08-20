Ο Βασίλης Σπανούλης έμεινε ικανοποιημένος σε μεγάλο βαθμό από τα όσα είδε από τη «γαλανόλευκη» κόντρα στη Λετονία.

Στην καλή εικόνα της Εθνικής Ομάδας χωρίς να στήσει… γλέντι με ένα θετικό αποτέλεσμα και κατοστάρα, στάθηκε ο Βασίλης Σπανούλης μετά την νικηφόρα πρεμιέρα της «γαλανόλευκης» στο Τουρνουά Ακρόπολις.

Η Εθνική ομάδα πραγματοποίησε την πιο πειστική της εμφάνιση και ο ομοσπονδιακός τεχνικός στάθηκε στην προσπάθεια όλων των διεθνών «πίσω από τα φώτα».

Τάχθηκε ανοιχτά υπέρ της δυνατότητας χρησιμοποίησης 14 παικτών στα τουρνουά με το συμπιεσμένο πρόγραμμα ενώ σχολίασε και τον λόγο της απουσίας των Τολιόπουλου και Κώστα Αντετοκούνμπο.

Μεταξύ άλλων απάντησε στο (αιώνιο) ερώτημα της δυσκολίας εύρεσης – με τη σέσουλα – στα γκαρντ, όπως συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια.

Αναλυτικότερα τα όσα δήλωσε ο Βασίλης Σπανούλης:

«Είχαμε καλή εικόνα, καλό spacing, ήταν ένα σημαντικό τεστ για μας σε αυτή την περίοδο προετοιμασίας. Είχαμε μια εικόνα που μου άρεσε, ίσως κάναμε κάποια παραπάνω λάθη στην άμυνα, αλλά ήταν η πρώτη φορά που είχαμε περισσότερα ριμπάουντ. Είχαμε καλά ποσοστά και καλό συσχετισμό ασίστ/λαθών. Κανένας δεν ξέρει πόσο καλά δουλεύουν τα παιδιά πίσω από τα φώτα. Θέλουν το καλύτερο για την πατρίδα τους, όπως όλοι μας.»

Σε ερώτηση για την παρουσία 14 παικτών αντί για 12 στα φιλικά προετοιμασίας, είπε: «Θα ήταν πολύ σωστό να γίνουν 14 οι παίκτες στα μεγάλα τουρνουά. Το είχε πει και ο κόουτς Ιτούδης παλαιότερα. Είναι κάτι που πρέπει να καθιερωθεί».

Για τους Τολιόπουλο και Κώστα Αντετοκούνμπο που ήταν εκτός 14άδας, ο Βασίλης Σπανούλης είπε: «Ο Τολιόπουλος έκανε δύο καλές προπονήσεις, είναι υγιέστατος. Για τον Κώστα Αντετοκούνμπο δεν θέλαμε να παίξει σε τρία σερί παιχνίδια, γι’ αυτό επιλέξαμε να τον ξεκουράσουμε σήμερα για να παίξει στα δύο επόμενα».

Όσον αφορά τις επιδόσεις της Εθνικής πίσω από τα 6.75, που ανέβηκαν αισθητά κόντρα στη Λετονία (14/26 τρίποντα) σε σχέση με τα προηγούμενα φιλικά, λόγω και της παρουσίας του Γιάννη: «Τα ποσοστά στα τρίποντα ήταν ανησυχητικά για σας, όχι για μένα. Με ενδιέφερε περισσότερο που βγάλαμε ελεύθερα σουτ.

Σίγουρα τα παιδιά παίρνουν ψυχολογία με το καλό spacing που υπάρχει με τον Γιάννη. Υπάρχουν ματς που δεν θα είμαστε εύστοχοι, όπως με το Μαυροβούνιο, και τότε θα πρέπει να βρούμε άλλους τρόπους να κερδίσουμε. Υπάρχουν και ματς που θα βάλουμε και τότε θα είναι δύσκολο να μας κερδίσουν. Είδαμε αρκετά καλά πράγματα, θα τα δείξουμε στους παίκτες, όπως και αυτά που δεν τα κάναμε τόσο καλά».

Και συνέχισε ο Βασίλης Σπανούλης για κάποιες δοκιμές του μέσα στο παρκέ, δίνοντας την μπάλα ακόμα και σε μη κλασικό PG να την κατεβάσει: «Τα σχήματα χωρίς κλασικό πλέι μέικερ δεν είναι πειράματα. Όπως πάει το σύγχρονο μπάσκετ όλοι οι γκαρντ μπορούν να κατεβάσουν την μπάλα. Δεν υπάρχει πλέον το 1, το 2, το 3, το 4 και το 5. Ακόμη και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Το μπάσκετ έχει αλλάξει, έχει γίνει σύγχρονο, όλοι πρέπει να ντριμπλάρουν, να σουτάρουν, να απειλούν. Το πιο σημαντικό είναι κάποιος να μην διστάζει».

Ο Σπανούλης σε συνέχεια των δηλώσεών του, αναφέρθηκε στο πρόβλημα της μη ανάδειξης γκαρντ στις μέρες μας: «Για μένα το ότι έβγαλε η Εθνική Νέων τρία παιδιά που είναι στην Εθνική Ανδρών είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα. Στις μικρές ηλικίες δεν πρέπει να κυνηγάμε να πάρουμε τον τίτλο, αλλά να βγάλουμε παιδιά. Πρέπει να αφήσουμε τα παιδιά να παίξουν, να κάνουν λάθη, να παίξουν ένας με έναν. Το μπάσκετ πολλές φορές μάς προσπερνά, αλλάζει, πάει σε πολλές κατοχές, οπότε πρέπει να ανεχτείς τα λάθη. Το μπάσκετ πάει στο ταλέντο, στη λίγο παραπάνω ντρίμπλα. Αν συνδυάσουμε αυτό το πράγμα με το μυαλό θα είμαστε καλύτεροι».

Συνεχίζοντας και σχολιάζοντας τη Λετονία, είπε: «Η Λετονία είναι σπουδαία ομάδα, δύσκολο να την αντιμετωπίσεις. Σουτάρουν όλοι, ανοίγουν το γήπεδο, είναι πολύ καλοί στο τρανζίσιον και θα είναι πολύ δύσκολος αντίπαλος στο Ευρωμπάσκετ. Όμως και η Ελλάδα θα είναι πολύ καλός και επικίνδυνος αντίπαλος».