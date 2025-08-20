Η Εθνική ομάδα έριξε κατοστάρα στη Λετονία και οι διεθνείς απάντησαν με τον δικό τους τρόπο στην έκταση που πήρε η σφαλιάρα του Γιάννη Αντετοκούνμπο στον Λαρεντζάκη.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μπήκε και η Εθνική ομάδα έδωσε συνέχεια στα νικηφόρα αποτελέσματα στα φιλικά προετοιμασίας ενόψει του EuroBasket 2025, απέναντι στη Λετονία με σκορ 104-86. Αν και οι νίκες, μικρή σημασία έχουν σε αυτό το σημείο.

Η «γαλανόλευκη» μπήκε με το δεξί στην 33η/34η – ανάλογα με την ανάγνωση – έκδοση του Τουρνουά Ακρόπολις, συνδυάζοντας ουσία και θέαμα κόντρα στη Λετονία. Σούταρε με πάνω από 50% πίσω από τα 6.75μ., έλεγξε τα ριμπάουντ και πραγματοποίησε την καλύτερή και πιο παραγωγική εμφάνισή της στο δρόμο για το μεγάλο ραντεβού του καλοκαιριού.

Τα χαμόγελα και το εύφορο κλίμα, έφταναν και περίσσευαν με το που ακούστηκε η… χοντρή κυρία στο «γαλανόλευκο» στρατόπεδο. Βοήθησε και η εικόνα που παρουσίασε η Εθνική. Και κάπου εκεί, οι διεθνείς αποφάσισαν να στείλουν ένα μήνυμα στα όσα ακούστηκαν και γράφτηκαν τις τελευταίες ημέρες.

Ένας Γιάννης όλη η Λετονία: Το ΑΠΙΘΑΝΟ στατιστικό του Αντετοκούνμπο στο ημίχρονο Ορεξάτος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στην φετινή του πρώτη με την Εθνική ομάδα κόντρα στην Λετονία.

Κατά τη διάρκεια του καθιερωμένο «ζντο», ετοιμάστηκε η… εκδίκηση του Λαρεντζάκη. Όπως φαίνεται στο βίντεο των Betarades, με παρότρυνση του αρχηγού Παπανικολάου, οι υπόλοιποι έβαλαν στη μέση τον Γιάννη Αντετοκούνμπο για το φατούρο. Το οποίο συνήθως γίνεται στους νεοεισερχόμενους ή όσους παίρνουν το βάπτισμα του πυρός.

Φυσικά η κίνηση αυτή είχε συμβολικό χαρακτήρα για την έκταση που πήρε το ζήτημα στη Θεσσαλονίκη με πρωταγωνιστές τους δύο παίκτες. Το οποίο ξέφυγε και η Εθνική ομάδα, θέλησε με τον τρόπο αυτό να δείξει την ενότητά της.