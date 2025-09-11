Τι ανέφερε ο Κώστας Σλούκας, μιλώντας στους εκπροσώπους του Τύπου στη Λετονία, πριν τον ημιτελικό της Ελλάδας με την Τουρκία (12/09, 21:00).

Ο Κώστας Σλούκας εμφανίστηκε πανέτοιμος εν όψει του ημιτελικού της Εθνικής με την Τουρκία του Εργκίν Αταμάν.

Ο έμπειρος γκαρντ, μιλώντας στους εκπροσώπους του Τύπου στη Λετονία, εξέφρασε τον ενθουσιασμό του και την προσμονή για το σημαντικό αυτό παιχνίδι, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και σε ένα άλλο σημαντικό ζήτημα.

Συγκεκριμένα, μίλησε για την παρουσία του στην Εθνική ομάδα, παραδεχόμενος ότι είναι πιθανό το πέρας του φετινού Eurobasket να σηματοδοτήσει το τέλος της συμμετοχής του στην «γαλανόλευκη».

Στόχος του είναι να αφήσει πίσω του ένα σημαντικό κληροδότημα, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, κατακτώντας ένα μετάλλιο.

Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Κώστας Σλούκας:

«Είναι πάρα πολύ συναισθηματικό τουρνουά. Κάθε φορά που φοράω το εθνόσημο είναι συναισθηματικό. Επειδή γνωρίζω ότι ο κύκλος μου πιθανόν να τελειώνει μετά από αυτό το τουρνουά είναι μια παρακαταθήκη που θέλω να αφήσω πίσω μου.

Κοιτάω το αυριανό παιχνίδι μόνο, δεν σκέφτομαι τίποτε άλλο. Το έχω πει 30 φορές, θα το πω άλλη μία, είναι πάρα πολύ μεγάλο παιχνίδι για όλους μας. Υπάρχει μεγάλη προσμονή και εμπιστοσύνη στο σύνολο».