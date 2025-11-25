Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος δήλωσε πως θα είναι διαθέσιμος στα επόμενα «παράθυρα» της Εθνικής Ελλάδας.

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος ετοιμάζεται για το «γαλανόλευκο» come back του!

Όπως είχε μεταφερθεί από το ρεπορτάζ των Betarades, το χάσμα έμοιαζε να γεφυρώνεται ανάμεσα στην ελληνική πλευρά και τον «Ρόγκα».

Κοντοζυγώνει η επιστροφή Ρογκαβόπουλου στην Εθνική Το θολό τοπίο ανάμεσα σε Ρογκαβόπουλο και Εθνική ομάδα, φαίνεται πως σιγά σιγά ξεδιαλύνει.

Για εξωαγωνιστικούς λόγους, ο ίδιος είχε αρνηθεί τις προηγούμενες φορές την κλήση όμως όλα αυτά ανήκουν πια στο παρελθόν.

Σημαντικός παράγοντας στο γεγονός αυτό, είναι ο Βασίλης Σπανούλης που έχει μιλήσει με τον Ρογκαβόπουλο, ο οποίος αποτελεί αναμφίβολα, βάσει δυνατοτήτων και έμψυχου δυναμικού, ένα σημαντικό κεφάλαιο για την Εθνική ομάδα.

Έτσι, έπειτα από συζήτηση, τα προβλήματα που υπήρχαν φαίνεται πως ξεπεράστηκαν. Όπως ανέφερε ο Ρογκαβόπουλος, μιλώντας στο Eurohoops, πλέον τα έχουν βρει σε όλα. Εφόσον, λοιπόν, κληθεί στα επόμενα «παράθυρα» των Εθνικών ομάδων, τότε ο ίδιος αναμένεται να δώσει κανονικά το «παρών».

Δεν αναφέρεται, φυσικά, στα ερχόμενα παιχνίδια της Εθνικής, κόντρα σε Ρουμανία (27/11) και Πορτογαλία (30/11), αλλά για εκείνα που θα έρθουν τον επόμενο Φεβρουάριο-Μάρτιο.

Σε εκείνο το διάστημα, η «γαλανόλευκη» θα κοντραριστεί εις διπλούν με το Μαυροβούνιο (27/02, 02/03) και σε περίπτωση που ο Βασίλης Σπανούλης καλέσει τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, τότε ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού, αναμένεται να ανταποκριθεί κανονικά.