Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος ετοιμάζεται για το «γαλανόλευκο» come back του!
Όπως είχε μεταφερθεί από το ρεπορτάζ των Betarades, το χάσμα έμοιαζε να γεφυρώνεται ανάμεσα στην ελληνική πλευρά και τον «Ρόγκα».
Για εξωαγωνιστικούς λόγους, ο ίδιος είχε αρνηθεί τις προηγούμενες φορές την κλήση όμως όλα αυτά ανήκουν πια στο παρελθόν.
Σημαντικός παράγοντας στο γεγονός αυτό, είναι ο Βασίλης Σπανούλης που έχει μιλήσει με τον Ρογκαβόπουλο, ο οποίος αποτελεί αναμφίβολα, βάσει δυνατοτήτων και έμψυχου δυναμικού, ένα σημαντικό κεφάλαιο για την Εθνική ομάδα.
Έτσι, έπειτα από συζήτηση, τα προβλήματα που υπήρχαν φαίνεται πως ξεπεράστηκαν. Όπως ανέφερε ο Ρογκαβόπουλος, μιλώντας στο Eurohoops, πλέον τα έχουν βρει σε όλα. Εφόσον, λοιπόν, κληθεί στα επόμενα «παράθυρα» των Εθνικών ομάδων, τότε ο ίδιος αναμένεται να δώσει κανονικά το «παρών».
Δεν αναφέρεται, φυσικά, στα ερχόμενα παιχνίδια της Εθνικής, κόντρα σε Ρουμανία (27/11) και Πορτογαλία (30/11), αλλά για εκείνα που θα έρθουν τον επόμενο Φεβρουάριο-Μάρτιο.
Σε εκείνο το διάστημα, η «γαλανόλευκη» θα κοντραριστεί εις διπλούν με το Μαυροβούνιο (27/02, 02/03) και σε περίπτωση που ο Βασίλης Σπανούλης καλέσει τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, τότε ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού, αναμένεται να ανταποκριθεί κανονικά.