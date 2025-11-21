Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει, όπως όλα δείχνουν, που ο Νίκος Ρογκαβόπουλος θα κληθεί και πάλι στην Εθνική ομάδα, έχοντας θέσει και ο ίδιος εαυτόν στη διάθεση του Βασίλη Σπανούλη και της «γαλανόλευκης».

Λιγότερο από μία εβδομάδα πριν την εκκίνηση της προκριματικής φάσης για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027 στην Αραβία και έγιναν γνωστά τα 18 ονόματα που κάλεσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός για τις επερχόμενες αναμετρήσεις με τη Ρουμανία και την Πορτογαλία (27/11 και 30/11), όπου φυσικά το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα στοχεύει στο 2/2.

Με… αέρα στα πανιά της και φόρα από τη Ρίγα, η Εθνική ομάδα θέλει να πατήσει στην τελευταία της επιτυχία, τη «λύτρωση» που επήλθε στη λετονική πρωτεύουσα ούτως ώστε να διεκδικήσει το καλύτερο δυνατό και στην επόμενη μεγάλη διοργάνωση.

Εν μέσω αλλαγής (;) φρουράς και έχοντας στο πίσω μέρος του μυαλού του την ενσωμάτωση και φρέσκων προσώπων που αναμένεται να «κουβαλήσουν» την Εθνική ομάδα τα επόμενα χρόνια, υπάρχουν ακόμα υποθέσεις ανοιχτές. Μία από αυτές, η πιο πολυσυζητημένη για πολλούς και διάφορους λόγους, είναι εκείνη του Νίκου Ρογκαβόπουλου.

Ο διεθνής άσος του Παναθηναϊκού που απέχει από τις «υποχρεώσεις» της Εθνικής από το προηγούμενο Παγκόσμιο στην Ασία (2023), μπορεί να μην συμπεριλήφθηκε στα ονόματα που «φώναξε» ο Βασίλης Σπανούλης, πλην όμως βρίσκεται… καθ΄ οδόν για να φορέσει και πάλι τη «γαλανόλευκη» φανέλα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ των Betarades, το χάσμα έχει γεφυρωθεί ανάμεσα στην ελληνική πλευρά και τον «Ρόγκα» που ανεβάζει ρυθμούς το τελευταίο διάστημα με τα πράσινα. Για εξωαγωνιστικούς λόγους, ο ίδιος είχε αρνηθεί τις προηγούμενες φορές την κλήση πλην όμως οι δύο πλευρές έχουν κάνει βήματα υπαναχώρησης. Σημαντικός παράγοντας στο γεγονός αυτό, είναι ο Βασίλης Σπανούλης που έχει μιλήσει με τον Ρογκαβόπουλο, αναμφίβολα βάσει δυνατοτήτων και έμψυχου δυναμικού ένα σημαντικό κεφάλαιο για την Εθνική ομάδα.

Το πιεσμένο αγωνιστικό πρόγραμμα των συλλόγων της Euroleague, δεν επέτρεψε σε παίκτες-κλειδιά της πορείας της Εθνικής στο τελευταίο Ευρωμπάσκετ όπως τον Ντόρσεϊ, τον Μήτογλου και τον Σλούκα να δώσουν αυτή τη φορά το παρών στα πρώτα «παράθυρα». Και περισσότερο η δύσκολη αυτή συνθήκη με τις σχεδόν ταυτόχρονες υποχρεώσεις είναι ο λόγος της μη παρουσίας του Ρογκαβόπουλου, παρά τα όσα έχουν προηγηθεί.

Συνεπώς το «γαλανόλευκο» come back του πλησιάζει και δεν αποκλείεται αν και εφόσον ανάψει και ο Παναθηναϊκός το «πράσινο φως» (δύσκολα θα μπορούσε να συμβεί αυτό τώρα και με τον Οσμάν εκτός), αυτό να συμβεί στην επόμενη διακοπή (τρόπον τινά), τον Φεβρουάριο.