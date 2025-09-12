Ο Κώστας Αντετοκούνμπο ξεκίνησε με τη Λιθουανία το «πάρτι» των μπλοκς και συνεχίζει, με την ίδια… ταχύτητα, κόντρα στην Τουρκία!

«Τάπες» με τη Λιθουανία; «Τάπες» και με την Τουρκία! Ο Κώστας Αντετοκούνμπο είναι σε εξαιρετική κατάσταση και το αποδεικνύει με την Εθνική.

Στα προημιτελικά ήταν ο «κινητήριος μοχλός» της άμυνας της «επίσημης αγαπημένης». «Φιλοδώρησε» με τέσσερα μπλοκς τους Λιθουανούς, αλλά δείχνει πως και στο ματς με την Τουρκία έχει την… ίδια ταχύτητα!

Από τα πρώτα κιόλας λεπτά συμμετοχής απέναντι στους «γείτονές» μας έχει κάνει αισθητή την παρουσία του, ξανά μέσω της άμυνας!

Οι αρχή έγινε στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης και όταν ο Αλπερέν Σενγκούν προσπάθησε να σκοράρει. Ο σέντερ του Ολυμπιακού τού είπε «όχι», για την πρώτη του «τάπα».

Ωστόσο, δεν έμεινε εκεί. Λίγο πριν τη λήξη του πρώτου 10λεπτου, ο Τσέντι Όσμαν πήρε φόρα, για ένα εύκολο lay-up. Παρ’ όλα αυτά, ο Κώστας Αντετοκούνμπο ήταν ξανά εκεί για ένα ακόμα μπλοκ.

Μία εμφάνιση, που θυμίζει πολύ τα όσα έκανε απέναντι στη Λιθουανία (09/09, 76-89), πριν από λίγες ημέρες.