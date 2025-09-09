Ο Κώστας Αντετοκούνμπο κάνει ΑΣΥΛΛΗΠΤΑ πράγματα απέναντι στη Λιθουανία, έχει «κρύψει» τον ουρανό, μοιράζοντας απανωτές «τάπες»!

Η Εθνική βρήκε τον «εξολοθρευτή» της απέναντι στη Λιθουανία; Ο Κώστας Αντετοκούνμπο ήρθε από τον πάγκο και ήταν το αμυντικό «σκιάχτρο» της Εθνικής.

«Τρομοκράτησε» την επίθεση της Λιθουανίας και μοίρασε απανωτές «τάπες» και όλες τους ήταν εντυπωσιακές. Το πρώτο του «θύμα» ήταν ο Αζουόλας Τουμπέλις. Ο παίκτης της Ζαλκίρις Κάουνας πήγε να σκοράρει, αλλά είδε τον 27χρονο σέντερ να… πετάει την μπάλα, στον πάγκο των -τυπικά- γηπεδούχων!

Πριν τη λήξη του πρώτου 10λεπτου, «φιλοδώρησε» ακόμα ένα μπλοκ τους αντιπάλους του! Αυτή τη φορά, στον Λαουρίνας Μπιρούτις.

Ωστόσο, είχε και συνέχεια, με την έναρξη του 2ης περιόδου «μοίρασε» ακόμα μία «τάπα» στον Αζουόλας Τουμπέλις!

Κι όμως, πριν καθίσει στον πάγκο, ο Αζουόλας Τουμπέλις δέχτηκε ακόμα ένα μπλοκ από τον ΑΠΙΘΑΝΟ Κώστα Αντετοκούνμπο, που έχει «σκεπάσει» τον ουρανό!

Με τον παίκτη του Ολυμπιακού, μέσα σε 5 λεπτά να «μοιράζει» τέσσερα μπλοκς στους Λιθουανούς και να είναι ο κινητήριος «μοχλός» της άμυνας της Εθνικής!