Η Εθνική ομάδα έμεινε ζωντανή στο κυνήγι της πρόκρισης στα τελικά του Μουντομπάσκετ 2027, με τον… κανόνα της να συνεχίζεται για 8η στροφή.

Ντίνος Μήτογλου και Τάιλερ Ντόρσεϊ έδωσαν το… φιλί της ζωής στην Εθνική ομάδα που έδειξε ότι έχει σφυγμό. Παρότι η υπόθεση πρόκριση παραμένει ένα απαιτητικό εγχείρημα για τη «γαλανόλευκη», εκείνη διατήρησε και για την ακρίβεια αύξησε τις πιθανότητές της το βράδυ της Δευτέρας στο Telekom Center Athens.

Το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη παρότι απώλεσε διαφορά 12 πόντων σε κάτι περισσότερο από έξι λεπτά για το φινάλε της 8ης στροφής των προκριματικών του Μουντομπάσκετ 2027, πήρε το θρίλερ με την Ισπανία στην παράταση.

Με το 4-4 ρεκόρ, έπιασε την Πορτογαλία και το Μαυροβούνιο και παράλληλα απέκτησε την ευκαιρία με νίκη την επόμενη αγωνιστική επί της Γεωργίας εντός, να πατήσει τριάδα. Άρα και στο γκρουπ των ομάδων που θα πάνε στο Κατάρ.

Η Εθνική ομάδα μπροστά σε πάνω από 17μιση χιλιάδες κόσμου που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα και δημιούργησε μία πολύ όμορφη ατμόσφαιρα στο Μαρούσι, ένεκα και της σημαντικότητας του αγώνα, κυκλοφόρησε πολύ καλύτερα την μπάλα και πήρε πιο ορθολογικές αποφάσεις με καλύτερες συνθήκες στην επίθεσή της.

Όλα αυτά έφεραν 108 πόντους ως συγκομιδή – μαζί με το έξτρα πεντάλεπτο φυσικά – εκμεταλλευόμενη και το σαφώς υψηλότερο ποσοστό πίσω από τα 6,75 μέτρα.

Μήτογλου (7) και Ντόρσεϊ (5) ευστόχησαν στο 80% των εύστοχων μακρινών σουτ της Εθνικής που δεν επέμεινε ή οδηγήθηκε στο τρίποντο γιατί βραχυκύκλωσε.

Τα 15/32 εύστοχα τρίποντα (46.9%) συνιστούν την καλύτερη επίδοση για την «Επίσημη Αγαπημένη» σε αυτά τα προκριματικά και ήρθε την πιο κατάλληλη στιγμή. Το τρίποντο άλλωστε αποτελεί κομβικής σημασίας παράγοντας για αυτήν την Εθνική ομάδα, όπως είχε εξηγήσει το Ole.gr και λίγες ημέρες πριν, αφού όταν σουτάρει πάνω από το φράγμα του 32%, κερδίζει. Κάτι που επιβεβαιώθηκε και πάλι.

Παράλληλα η «γαλανόλευκη» μετρίασε τις προσπάθειές της στον τομέα αυτό επιχειρώντας μόλις για 2ο παιχνίδι σε αυτά τα προκριματικά περισσότερα δίποντα από τρίποντα (35 έναντι 32) και αν ήταν λίγο πιο προσεκτική στα τελειώματά της κοντά στο καλάθι, τότε αναμφίβολα θα είχε φτάσει πιο εύκολα στο θετικό αποτέλεσμα.