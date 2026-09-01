Το Ole.gr αποκαλύπτει τι ειπώθηκε στο τάιμ άουτ στο φινάλε της κανονικής διάρκειας του ντέρμπι της Εθνικής με την Ισπανία.

Ντέρμπι με τα όλα του, αντάξιο της δυναμικής και της ιστορίας των δύο αντιπροσωπευτικλων συγκροτημάτων ήταν εκείνο ανάμεσα στην Εθνική ομάδα και την αντίστοιχη της Ισπανίας (108-106) το οποίο έλαβε χώρα το βράδυ της Δευτέρας (31/8) στο Telekom Center Athens.

Η Εθνική ομάδα έμεινε ζωντανή στο κυνήγι της πρόκρισης αν και έχει ακόμα… ανηφόρα να ανέβει, βγάζοντας αντίδραση. Ούσα πιο πιεστική στην άμυνα και με σαφώς καλύτερες επιλογές στην επίθεση, η «γαλανόλευκη» επιβίωσε στο θρίλερ, παρότι έδειχνε μέχρι και το 33′ να ελέγχει απόλυτα το ματς.

Με το τρίποντο του Νάσου Μπαζίνα, η Εθνική ομάδα προηγήθηκε με 72-60, 7:32 για το τέλος του αγώνα και σου έδινε την εικόνα πως δεν… χάνεται αυτό το παιχνίδι.

Παρόλα αυτά έκανε 4 λάθη σε ένα τρίλεπτο, η ισπανική μεταστροφή της άμυνας σε ζώνη την βραχυκύκλωσε κι έτσι χάθηκε το «μαξιλαράκι ασφαλείας» που με τόσο κόπο είχε χτίσει.

Ακόμα κι έτσι με τις βολές του Ντόρσεϊ (86-83) και τη δυνατότητα να κάνει φάουλ, είχε την τύχη στα χέρια της.

Οι Ισπανοί είχαν επιστρέψει και ανακτήσει τη χαμένη τους ψυχολογία. Ο Ματέο πήρε τάιμ αόυτ μετά τις 2/2 ελεύθερες βολές του άσου του Ολυμπιακού (είχε 10/10 στο σύνολο από τη γραμμή της φιλανθρωπίας).

Επιστρέφοντας στο παρκέ, έδωσε την μπάλα στον Μπριθουέλα από το κέντρο, εκείνος πάσαρε στην κορυφή στον Χουάντσο, ο οποίος με την κλασσική του προσποίηση «άδειασε» τον Κώστα Αντετοκούνμπο και ισοφάρισε το ντέρμπι με 6.6” να απομένουν. Σε ένα πολύ γνώριμο και οικείο γήπεδο για εκείνον.

Η Εθνική αιφνιδιάστηκε, ο Ντόρσεϊ καθυστέρησε να αποφασίσει και η προσπάθειά του από το κέντρο σε εκτός ισορροπίας σουτ, δεν βρήκε στόχο.

Το ερώτημα είναι εδώ, ποια ήταν η οδηγία από πλευράς του ελληνικού πάγκου στο τάιμ άουτ πριν την τελευταία ισπανική επίθεση. Το Ole.gr λοιπόν έρχεται να αποκαλύψει τι ειπώθηκε και το οποίο όπως φάνηκε, δεν εφαρμόστηκε.

Η οδηγία από πλευράς Βασίλη Σπανούλη ήταν οι Έλληνες διεθνείς να κάνουν αλλαγές στην άμυνα και στη συνέχεια να γίνει το φάουλ, μιας και η Ελλάδα είχε το «μαξιλαράκι» του +3 και τον χρόνο σύμμαχό της.

Τα όσα ειπώθηκαν στο τελευταίο τάιμ άουτ δεν βρήκαν ανταπόκριση στο παρκέ, ο Χουάντσο που είχε τρεις πόντους μέχρι εκείνο το σημείο το έβαλε όμως η Εθνική ακόμα κι αν χρειάστηκε στο έξτρα πεντάλεπτο, τα κατάφερε.