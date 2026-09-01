Ντέρμπι με τα όλα του, αντάξιο της δυναμικής και της ιστορίας των δύο αντιπροσωπευτικλων συγκροτημάτων ήταν εκείνο ανάμεσα στην Εθνική ομάδα και την αντίστοιχη της Ισπανίας (108-106) το οποίο έλαβε χώρα το βράδυ της Δευτέρας (31/8) στο Telekom Center Athens.
Η Εθνική ομάδα έμεινε ζωντανή στο κυνήγι της πρόκρισης αν και έχει ακόμα… ανηφόρα να ανέβει, βγάζοντας αντίδραση. Ούσα πιο πιεστική στην άμυνα και με σαφώς καλύτερες επιλογές στην επίθεση, η «γαλανόλευκη» επιβίωσε στο θρίλερ, παρότι έδειχνε μέχρι και το 33′ να ελέγχει απόλυτα το ματς.
Με το τρίποντο του Νάσου Μπαζίνα, η Εθνική ομάδα προηγήθηκε με 72-60, 7:32 για το τέλος του αγώνα και σου έδινε την εικόνα πως δεν… χάνεται αυτό το παιχνίδι.
Παρόλα αυτά έκανε 4 λάθη σε ένα τρίλεπτο, η ισπανική μεταστροφή της άμυνας σε ζώνη την βραχυκύκλωσε κι έτσι χάθηκε το «μαξιλαράκι ασφαλείας» που με τόσο κόπο είχε χτίσει.
Ακόμα κι έτσι με τις βολές του Ντόρσεϊ (86-83) και τη δυνατότητα να κάνει φάουλ, είχε την τύχη στα χέρια της.
Οι Ισπανοί είχαν επιστρέψει και ανακτήσει τη χαμένη τους ψυχολογία. Ο Ματέο πήρε τάιμ αόυτ μετά τις 2/2 ελεύθερες βολές του άσου του Ολυμπιακού (είχε 10/10 στο σύνολο από τη γραμμή της φιλανθρωπίας).
Επιστρέφοντας στο παρκέ, έδωσε την μπάλα στον Μπριθουέλα από το κέντρο, εκείνος πάσαρε στην κορυφή στον Χουάντσο, ο οποίος με την κλασσική του προσποίηση «άδειασε» τον Κώστα Αντετοκούνμπο και ισοφάρισε το ντέρμπι με 6.6” να απομένουν. Σε ένα πολύ γνώριμο και οικείο γήπεδο για εκείνον.
Η Εθνική αιφνιδιάστηκε, ο Ντόρσεϊ καθυστέρησε να αποφασίσει και η προσπάθειά του από το κέντρο σε εκτός ισορροπίας σουτ, δεν βρήκε στόχο.
Το ερώτημα είναι εδώ, ποια ήταν η οδηγία από πλευράς του ελληνικού πάγκου στο τάιμ άουτ πριν την τελευταία ισπανική επίθεση. Το Ole.gr λοιπόν έρχεται να αποκαλύψει τι ειπώθηκε και το οποίο όπως φάνηκε, δεν εφαρμόστηκε.
Η οδηγία από πλευράς Βασίλη Σπανούλη ήταν οι Έλληνες διεθνείς να κάνουν αλλαγές στην άμυνα και στη συνέχεια να γίνει το φάουλ, μιας και η Ελλάδα είχε το «μαξιλαράκι» του +3 και τον χρόνο σύμμαχό της.
Τα όσα ειπώθηκαν στο τελευταίο τάιμ άουτ δεν βρήκαν ανταπόκριση στο παρκέ, ο Χουάντσο που είχε τρεις πόντους μέχρι εκείνο το σημείο το έβαλε όμως η Εθνική ακόμα κι αν χρειάστηκε στο έξτρα πεντάλεπτο, τα κατάφερε.