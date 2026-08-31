Ασταμάτητος ήταν ο Ντίνος Μήτογλου στο πρώτο ημίχρονο του «τελικού» με την Ισπανία.

Απίθανος Ντίνος Μήτογλου ήταν… λίρα εκατό για την Εθνική ομάδα στον πρόωρο «τελικό» με την Ισπανία το απόγευμα της Δευτέρας στο Telekom Center Athens.

Ο διεθνής άσος του Παναθηναϊκού ήταν… σκασμένος μετά την ήττα στη Ρίγα από την Ουκρανία και απ’ ότι φάνηκε, το πήρε προσωπικά ευστοχώντας στο ένα μακρινό σουτ μετά το άλλο. Ο Μήτογλου μάλλον «μπέρδεψε» το ισπανικό καλάθι με βαρέλι, αγγίζοντας πριν ακόμα την ανάπαυλα το ρεκόρ του με τη «γαλανόλευκη» σε επίπεδο ανδρών.

Χάρις το αγαπημένο του pick N’ Pop το οποίο έχει εξελίξει σε μεγάλο «όπλο» του παιχνιδιού του, ο Μήτογλου έφτασε τους 19 πόντους με 5/5 τρίποντα, έξι ριμπάουντ και 24 πόντους στην αξιολόγηση από το πρώτα κιόλας μέρος.

Λίγο πριν το φινάλε της ανάπαυλας μάλιστα και με το σκορ στο 38-34 όταν και συμπλήρωσε το… πενταρέ του από απόσταση ξεσπώντας, είχε τους μισούς από τους συνολικούς πόντους της «γαλανόλευκης» (38-34).

Κι αν ο Βασίλης Σπανούλης ενοχλήθηκε στη συνέντευξη τύπου του ματς με την Ουκρανία όταν ρωτήθηκε ο Μήτογλου για την επιθετική του συμβολή, σίγουρα μέσα του ικανοποιήθηκε με το τρομερό πρώτο μέρος που έκανε ο «Μήτο».

Η απόλυτη επίδοση του Ντίνου Μήτογλου με το εθνόσημο σε επίπεδο ανδρών, είναι οι 22 πόντοι που έβαλε στα προκριματικά με την στο κρίσιμο ματς με την Τσεχία τον Φλεβάρη του 2024, σταματώντας στους 22 τότε.

Στους 26 είχε σταματήσει το 2014 στο EuroBasket U18 στην ήττα της Εθνικής από τη Σερβία.

Το απόλυτο ρεκόρ καριέρας του Ντίνου Μήτολγου παραμένουν οι 29 πόντοι που είχε βάλει τον Γενάρη του 2021 σε αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Χίμκι.