Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, η Εθνική ομάδα και ο κόσμος της έχουν δείξει πως στηρίζουν τη «γαλανόλευκη», όπως φάνηκε και με την Ισπανία.

Η κατάκτηση της νίκης το βράδυ της Δευτέρας (31/8) στο Telekom Center Athens, ήταν επιτακτικής σημασίας για την Εθνική ομάδα, κάτι που όπως φάνηκε, έγινε κατανοητό από άπαντες.

Οι Έλληνες διεθνείς παρά την απογοήτευσή τους για την ήττα στη Ρίγα από την Ουκρανία, την άφησαν πίσω όπως τόνιζαν και έβγαλαν αντίδραση.

Στην προσπάθειά τους αυτή κόντρα στη «φούρια ρόχα» που βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο αλλά με μπόλικη ποιότητα σε διάφορα σημεία, η «γαλανόλευκη» που είδε τους Ντόρσεϊ και Μήτογλου να βγαίνουν μπροστά, είχε και τον κόσμο στο πλευρό της.

Αρκετές χιλιάδες φίλοι της «σπυριάρας» και της «Επίσημης Αγαπημένης» που έδωσε δικαιώματα και άκουσε πολλά τις τελευταίες εβδομάδες (άλλα τις αναλογούν και άλλα όχι), έδωσαν το παρόν στο ΟΑΚΑ. Στην επιστροφή της Εθνικής ομάδας εκεί για επίσημο παιχνίδι μετά τα φιλικά προετοιμασίας με Πολωνία-Κύπρο αλλά και τα περσινά πριν το Ευρωμπάσκετ.

Ο παλμός δόθηκε με την εκκίνηση (8-0) και την προσπάθεια των διεθνών μέσα στο παρκέ και διατηρήθηκε από 17.677 θεατές σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της FIBA. Αριθμός που κατά την Παγκόσμιο Ομοσπονδία αποτελεί τρίτο ρεκόρ προσέλευσης κόσμου στην ιστορία των προκριματικών.

Το ακόμα πιο ενδιαφέρον είναι ότι και οι δύο φορές με περισσότερο κόσμο στο γήπεδο, είχαν την Εθνική μέσα. Το απόλυτο ρεκόρ – όχι μόνο για τη ζώνη της Ευρώπης αλλά και παγκοσμίως σύμφωνα με τη FIBA – εξακολουθεί να ανήκει στο ΟΑΚΑ και τη «γαλανόλευκη».

Στην πρόβα τζενεράλε για το Ευρωμπάσκετ του 2022 και με τον Γιάννη παρόντα, η Εθνική είχε κάνεο την πρώτη της νίκη στις υποχρεώσεις της στα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2023 επικρατώντας άνετα του Βελγίου με 85-68 μπροστά σε 19.443 κόσμου.

Λίγες ημέρες νωρίτερα στο Βελιγράδι και τη μονομαχία Γιόκιτς-Αντετοκούνμπο για την πρεμιέρα των προκριματικών της ευρωπαϊκής ζώνης, παρακολούθησαν από κοντά 19.150 κόσμου τη ματσάρα ανάμεσα στη Σερβία και την Ελλάδα που κρίθηκε στην παράταση (100-94).

Άρα η Εθνική ομάδα βρίσκεται ισάριθμες φορές στο Top-3 των κορυφαίων επιδόσεων. Και με τη σημαντικότητα του αγώνα απέναντι στη Γεωργία στο επόμενο παράθυρο (26/11), δεν αποκλείεται αυτό να «σπάσει» και πάλι λόγω γαλανόλευκης.