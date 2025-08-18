Ένας Νίκολα Γιόκιτς… αλλιώς, εμφανίστηκε προς στιγμήν πριν το τζάμπολ του φιλικού της Σερβίας με τη Γερμανία.

Ο Νίκολα Γιόκιτς έχει κερδίσει το χειροκρότημα και την καθολική αποδοχή, για πολλά και διαφορετικά πράγματα που μπορεί να κάνει μέσα στο παρκέ. Δεν θα έλεγε βέβαια κανείς πως φημίζεται για την αθλητικότητά του, γεγονός που έχει καταφέρει να ισοσκελήσει εδώ και χρόνια στο ΝΒΑ με το μπασκετικό του IQ και την πολυσχιδή του φύση.

Τούτο, δεν σημαίνει πως δεν μπορεί ακόμα και θέαμα – με την παραδοσιακή του έννοια – να προσφέρει κάτι που απέδειξε και πριν το φιλικό ματς της Εθνικής Σερβίας με την αντίστοιχη της Γερμανίας.

Πριν το πρώτο τζάμπολ του πιθανού βάσει ρόστερ και δυναμικής, ανάλογα και με τις διασταυρώσεις, τελικού του Ευρωμπάσκετ 2025, ο Νίκολα Γιόκιτς έκανε κάτι που δεν έχει συνηθήσει τον μπασκετικό πλανήτη.

Στην προθέρμανση της φιλικής αναμέτρησης, πήρε φόρα και κάρφωσε ανάποδα. Δίχως να βλέπει. Ο Νίκολα Γιόκιτς είναι πολλά, όχι όμως κάτι τέτοιο.

Και επειδή πρόκειται για μέγκα σταρ και στις δύο άκρες του ωκεανού, άλλωστε τα επιτεύγματα και οι διακρίσεις «μιλούν» από μόνες του, δεν θα μπορούσε η… ιδιότυπη ενέργειά του να περάσει απαρατήρητη από τους ΝΒΑ φανς.

Για την ιστορία, οι Σέρβοι επικράτησαν με 91-81 της Γερμανίας στο «σπίτι» της δεύτερης, με τον Νίκολα Γιόκιτς να κινείται σε… ρηχά νερά αν και δεν απείχε και τόσο από το triple double (7 π., 8 ριμπ., 7 ασ.) σε 25’΄συμμετοχής.